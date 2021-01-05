Беглов: Ограничения позволили прервать цепочку передачи коронавируса

Ужесточение противоэпидемических ограничений на период новогодних праздников в Петербурге позволило "прервать цепочку передачи коронавируса". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Северной столицы Александра Беглова.

- Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса, - заявил он. - Надеюсь, что и дальше удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения.

Напомним, что со вчерашнего дня предприятиям общественного питания в Петербурге разрешено работать до 23.00, а не до 19.00, как планировалось ранее. С 30 декабря 2020 до 3 января 2021-го они были полностью закрыты. Кроме того, если эпидемическая обстановка в городе не ухудшится, с 7 января откроются для зрителей городские театры.