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05.01.2021 14:17
Рубрика: Общество

Состояние Олега Басилашвили оценивают как "нормальное"

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Актер Олег Басилашвили, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально и не нуждается в специальном лечении. Об этом сообщает ТАСС сор ссылкой на дочь знаменитого артиста Ксению Басилашвили.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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- Состояние нормальное, все хорошо, - рассказала она. - Никакого специального лечения, но учитывая всякие уже соответствующие прожитым годам хронические заболевания, врачи решили, что нужно проходить терапию в больнице.

По информации из Большого драматического театра имени Товстоногова, Олегу Басилашвили ставят капельницы, динамика его состояния оценивается положительно.

Напомним, Басилашвили был госпитализирован с коронавирусом в больницу №40 2 января, а его жена с тем же диагнозом - 3 января.

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