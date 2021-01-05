Состояние Олега Басилашвили оценивают как "нормальное"

Актер Олег Басилашвили, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально и не нуждается в специальном лечении. Об этом сообщает ТАСС сор ссылкой на дочь знаменитого артиста Ксению Басилашвили.

- Состояние нормальное, все хорошо, - рассказала она. - Никакого специального лечения, но учитывая всякие уже соответствующие прожитым годам хронические заболевания, врачи решили, что нужно проходить терапию в больнице.

По информации из Большого драматического театра имени Товстоногова, Олегу Басилашвили ставят капельницы, динамика его состояния оценивается положительно.

Напомним, Басилашвили был госпитализирован с коронавирусом в больницу №40 2 января, а его жена с тем же диагнозом - 3 января.