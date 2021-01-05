Большой радар в Крыму будет работать в четырех диапазонах

Дальняя РЛС "Яхрома" в Крыму будет иметь угол обзора 270 градусов и станет работать в четырех диапазонах.

- Данный радар не имеет аналогов, он будет работать сразу в четырех диапазонах: метровом, дециметровом, сантиметровом и миллиметровом, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Строительство РЛС начнется в 2021 году.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что создание "Яхромы" будет одной из приоритетных задач военного ведомства в наступившем году. Также планируется строительство модулей загоризонтных РЛС в Калининграде и Зее.

По данным из открытых источников, новый радар возведут на мысе Херсонес, где ранее размещалась советская РЛС дальнего обнаружения "Днепр".

"Яхрома" войдет в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Ее главная задача - максимально быстро засечь и сопровождать баллистические ракеты, выпущенные в сторону России и ее союзников.