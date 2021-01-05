Тысячи россиян отправились в горы на новогодние каникулы

От туристов на российских горнолыжных курортах сейчас нет отбоя. Приезжают целыми семьями. Понятно, пандемия и сюда принесла ограничения с новыми правилами. Но это не остановило тысячи россиян, которые встретили 2021 год на горнолыжных курортах своей страны. Корреспонденты "Российской газеты" посмотрели, как россияне отдыхают под вершинами в новогодние каникулы.

Сочи. Аншлаг на Красной Поляне

В этом сезоне на горнолыжных курортах Сочи появились новинки. Фото: Ирины Беловой

Долгожданное открытие горнолыжного сезона на курортах "Красная Поляна", "Роза Хутор" и горно-туристическом центре "Газпром" стало возможным после снегопада, который в конце прошлого года принес на хребет Аибга снежный циклон.

Наталья Валиханова с мужем и детьми приехала в Сочи на машине из Санкт-Петербурга. И сразу все дружно поспешили в горы. "Это просто зимняя сказка! - не сдерживает эмоций Наталья. - Какая красота вокруг, вы только посмотрите! И погода идеальная".

Все остальные гости, которых мы встретила на горных трассах, были из Москвы. Из-за большой любви к горным лыжам или сноуборду и закрытия европейских курортов многим пришлось прилететь в Сочи. И никто из них не пожалел, даже наоборот, с удовольствием открыли для себя много интересного.

В этом сезоне на курортах появились новинки. По словам генерального директора "Розы Хутор" Александра Белокобыльского, открылась новая канатная дорога "Вероника" - более комфортная и устойчивая к вибрации, менее шумная, с десятиместными кабинами. Она стала тридцатой на курорте. "Вероника" расположена на Южном склоне Аибги с перепадом высот примерно 600 метров от нижней до верхней станции, ее длина составляет свыше двух километров, а пропускная способность - 2,4 тысячи человек в час. До этого на Южном склоне, излюбленном месте горнолыжников и сноубордистов, работала только одна канатная дорога - "Эдельвейс".

Первая высокогорная трасса

В этом году в Сочи открыли несколько новых горных трасс, даже в высокогорной части курорта. Фото: Ирины Беловой

В лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" заработали новые спортивные клубы с прокатом профессионального оборудования. Идут занятия с инструкторами по биатлонной стрельбе и катанию на беговых лыжах как для опытных гостей, так и для новичков. Туристов также ждет единственный в горном Сочи пассажирский ратрак. А впереди - строительство самого южного в России и уникального для олимпийской столицы комплекса иглу. Это такие эскимосские жилища из льда и снега. Появится и Фабрика снега.

- В этом году открылись несколько горных трасс, в том числе первая в высокогорной части курорта "Первый снег", оборудованная отдельным бугельным подъемником, - объясняет генеральный директор горного курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский. - Также запустились несколько инстаграмных мест - панорамный инфинити-бассейн, горные бани "Четыре стихии", площадка "Времена года" со световым куполом и 12-метровой елкой. Кроме того, на курорте появилась оленья ферма. Семь животных привезли из Ямало-Ненецкого автономного округа в Кавказские горы, где они потихоньку адаптируются.

Загрузка 100 процентов

Только в новогодние каникулы Сочи примет 260 тысяч туристов, а всего зимой - 350 тысяч. Фото: Ирины Беловой

Гости продолжают прибывать на горные курорты Сочи - сезон в самом разгаре. Только за время новогодних каникул олимпийская столица планирует принять 260 тысяч туристов, а всего зимой - 350 тысяч. Загрузка уже составляет до 100 процентов.

Может, этот сезон и не поразит количеством, зато точно станет особенным для тех, кто впервые откроет для себя все прелести отдыха в Сочи. Горнолыжный сезон ориентировочно завершится в конце апреля 2021 года. Напомним, на курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс составляет 102 километра, в горно-туристическом центре "Газпром" ("Лаура" и "Альпика") - более 45 километров, а на курорте "Красная Поляна" - 30 километров.

Шерегеш. Сибирь вместо Европы

На кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш в этом сезоне очень много снега, солнца и туристов из разных уголков России. Включая и тех, кто из-за закрытия популярных европейских направлений впервые решил отправиться на юг Сибири.

Места в гостиницах еще осенью были забронированы на несколько месяцев вперед. И к такому наплыву любителей активного зимнего отдыха сибиряки подготовились тщательно. Прежде всего, увеличили количество подъемников и снежных трасс. В результате сегодня все горные склоны, как и автостоянки, заполнены, но при этом нигде нет толчеи и беспорядка.

На всех курортах Горной Шории, официально начавших сезон еще в ноябре, сегодня действуют противоэпидемические правила. С соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Так что массовой встречи 2021-го на горе Зеленой не было. Каждый отмечал праздник на территории той гостиницы или турбазы, где остановился.

Но Дед Мороз со Снегурочкой ни один гостевой дом стороной не обошли. Да и фейерверки никто не отменял. Они гремели над курортом три ночи подряд.

Детей заметно больше

На трассах для лыжников и сноубордистов детей сегодня в два раза больше, чем раньше. Фото: портал sheregesh.su

Для большинства гостей Шерегеша главное - днем вдоволь накататься. "Трассы для лыжников и сноубордистов подготовлены отлично. И на каждой работают инструкторы, в том числе, обучающие детей. Ребятишек от пяти до десяти лет в Шерегеше этой зимой заметно больше", - поделился впечатлениями тренер по велоспорту из Кемерово Сергей Волков.

Ориентироваться на местности отдыхающим теперь помогают специальные люди в униформе - сотрудники компаний, обслуживающих горнолыжную инфраструктуру. Это очень важно, особенно для тех, кто прибыл на курорт впервые.

Туристы подтвердили: Шерегеш становится гостеприимнее. Расширяя варианты размещения, отдыха и питания. Скажем, исходя из своих желаний и возможностей, можно вкусно поесть и в дорогом ресторане, и в столовой. К слову, стакан напитка из шиповника в кафешке на горе стоит чуть больше 100 рублей, а внизу - уже втридорога. И доехать до горы из поселка теперь можно на автобусе. Правда, ходит он с интервалом в час. Так что на такси удобнее. Но - дороже.

Нальчик. Эльбрус работает на полную катушку

На Эльбрусе открылась новая трасса красного уровня сложности. Фото: портал resort-elbrus.ru

Буквально неделю назад на Эльбрусе открылась новая трасса красного уровня сложности (нужны средние навыки для катания), протяженностью около 1,5 километра. Она начинается на умопомрачительной высоте в 3 тысячи 846 метров. По прогнозам властей Кабардино-Балкарии, в первую неделю 2021 года республика примет около 50 тысяч туристов.

Новый год на склонах высочайшей горы Европы Эльбруса в этом году отметили с меньшим размахом, чем обычно, но при этом туристов приехало много. Как рассказали в отелях на поляне Азау и селе Терскол, практически все номера забронировали еще за несколько месяцев до праздников, а Новый год в горах встретили несколько тысяч человек.

"Я приехала с мужем и двумя детьми 31 декабря и почти неделю мы тут планируем пробыть, - рассказала туристка из Ставрополя Оксана Гордеева. - Праздник встретили замечательно - при гостинице была вечеринка, правда, только до 11 часов. Потому что тут правила работы кафе и ресторанов такие. Потом пошли прогуляться, везде были фейерверки, очень красиво".

Переполненными оказались не только отели, но и вершина Эльбруса. Некоторые экстремалы встретили 2021 год на высоте 5642 метра над уровнем моря. Туда отправились 11 групп в составе 39 человек. Для начала января это очень много. Сам курорт сейчас работает на полную катушку - все канатные дороги действуют в штатном режиме. Но в вагончиках и общественных местах нужно быть в маске.

В Кабардино-Балкарии нет особого режима карантина для приезжающих, но местные власти рекомендуют заранее уточнить условия заселения у гостиницы - может потребоваться справка. Еще туристов просят не ехать к горе на своих машинах. Для них здесь запустили бесплатные автобусы, которые регулярно ходят от перехватывающих парковок.