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05.01.2021 10:51
Рубрика: Общество

В Майкопе от COVID-19 умерла директор филиала музея Востока Нафисет Кушу

Текст: Татьяна Павловская

В понедельник, 4 января, в инфекционном госпитале Майкопа на 78 году жизни умерла Нафисет Кушу - директор Северокавказского филиала государственного музея искусства народов Востока, Заслуженный строитель Адыгеи, Почетный архитектор России. С середины декабря она боролась с болезнь, но победить ее не смогла.

В республике ее имя овеяно легендой. Первая из женщин Адыгеи она стала профессиональным архитектором, 24 года посвятила градостроительству - при ее участии в Майкопе возведены здания филармонии, Дома связи, Дома правительства, Национального банка, Национального музея. После смерти в 1997 году мужа-искусствоведа Асдана Кушу, Нафисет оставила пост главного архитектора республики и продолжила дело безвременно ушедшего супруга - стала директором филиала музея искусства народов Востока. Построенный по проекту Нафисет музей ее стараниями стал одним из главных центров культурной̆ жизни всего Северного Кавказа. Она возглавляла до последних дней жизни - почти четверть века.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил соболезнования родным и близким Нафисет Зачериевны, отметив ее неоценимый вклад в культуру и облик республики. " О ней трудно говорить в прошедшем времени... Это был невероятно энергичный̆ и душевный человек. Нафисет Кушу внесла огромный вклад в сохранение культурно-исторического наследия народов Кавказа и укрепление культурных связей с регионами России. Ее уход из жизни - большая потеря для всех нас",- написал глава республики на своей станице в соцсетях.

Специалисты называли майкопский филиал лучшим на Юге России музеем изобразительного и прикладного искусства. Помимо постоянной экспозиция живописи, графики, скульптуры и археологии ежегодно здесь проводятся до 12 выставок произведений известных художников Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, крупнейших музеев страны. "Светлая память об Нафисет Кушу навсегда останется в наших сердцах, - говорят ее коллеги. - Коллектив Северокавказского филиала Государственного музея Востока выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Нафисет Зачериевны".

Похоронили Нафисет рядом с мужем, искусствоведом Асланом Кушу, первым директором Северокавказского филиала музея искусств народов Востока.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Пандемия коронавируса COVID-19

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