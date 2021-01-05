В Сочи пятый день горят леса

Пятый день продолжается тушение лесных пожаров в окрестностях Сочи. Во вторник появились два новых очага возгорания - в селе Пластунка и в селе Варваровка, Лазаревского района. По данным МЧС, общая площадь пожаров достигла 2,2 гектара.

Как сообщает пресс-служба ведомства, угрозы населенным пунктам нет, для тушения лесной подстилки применяется вертолет МЧС России.

- В 13.35 пожар в селе Пластунка был ликвидирован, - уточнили в пресс-службе. Всего к тушению возгораний привлечено 85 человек и 17 единиц техники. Ликвидация второго пожара продолжается. С вертолета произведен 21 сброс воды.

За последние дни на территории Большого Сочи возникло сразу несколько лесных пожаров, в том числе на территории Сочинского нацпарка. Их главной причиной специалисты называют человеческий фактор. Такое заявление сделал замначальника краевого ГУ МЧС РФ, начальник сочинского управления МЧС Сергей Скрыльников.

По его словам, сейчас дознавателями Госпожарнадзора ведутся следственные действия, материалы будут переданы в следственное управление МВД, где будут производиться процессуальные действия для вынесения решения о привлечении к ответственности виновных.

Скрыльников отметил, что за подобные правонарушения виновным могут грозить крупные штрафы. А если будет доказан факт умысла или будет нанесен крупный ущерб, может наступить и уголовная ответственность.