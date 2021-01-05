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05.01.2021 05:16
Рубрика: Общество

Погодные аномалии ожидают ряд российских регионов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К суровым морозам в ближайшие дни надо готовиться жителям Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: iStock
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"Ночные температуры на Урале будут опускаться до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на пять-десять градусов. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тыва - там тоже аномальный холод. Ослабление морозов возможно только в конце первой декады", - приводит ТАСС пояснения научного руководителя центра Романа Вильфанда.

При этом в Дальневосточном федеральном округе синоптики, напротив, прогнозируют аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов. Это касается севера Таймыра и Якутии.

Ранее метеоролог рассказал о погоде на Рождество в центре европейской части России, где ожидается "мягкий вариант зимы". Обещан лишь слабый мороз и небольшой снег.

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