Заблудившихся под Екатеринбургом лыжников разыскали по геолокации

Спасатели вывели и леса лыжников заблудившихся вечером в лесах под Екатеринбургом. Двое мужчин потерялись на пути к станции электрички.

- Любители спорта утром 4 января приехали из Екатеринбурга на электричке на железнодорожную станцию Будка, откуда двинулись на лыжах через лес в сторону следующей станции - Исеть. В шесть вечера, когда уже окончательно стемнело, лыжники поняли, что заблудились. Они позвонили на единый телефон экстренных служб 112 и сообщили, что плохо ориентируются. Но, судя по увиденной табличке, находятся в районе Таватуйского охотхозяйства - рассказали об обстоятельствах происшествия в ГУ МЧС по Свердловской области.

На Урале сейчас погода морозная - по ночам около минус 20 градусов. А местность, где путешествовали любители лыжного спорта, хоть и находится в паре десятков километров от Екатеринбурга, но район гористый, поросший лесами. Спасатели из ближайшего райцентра - города Невьянска - по сотовой связи связались с заблудившимися лыжниками, и определили геоданные телефона. Это помогло определить точное местонахождение заблудившихся в лесу, сориентироваться, куда двигаться, чтобы выйти к поселку Аять.

По пути следования лыжников к поселку спасатели постоянно находились с ними на связи и координировали маршрут по навигатору. Уже через полтора часа мужчины вышли к поселку, где их уже встречали спасатели. После осмотра выяснилось, что обморожения путешественникам удалось избежать, и в медицинской помощи лыжники не нуждались. Далее, мужчины самостоятельно уехали домой.

Из-за ограничений в связи с коронавирусом, многие уральцы отправляются с лыжами и снегоходами в лес, чтобы с пользой провести праздники. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает: перед путешествием необходимо изучить местность, планировать прогулку на короткий световой день, предупредить о маршруте родственников, брать с собой заряженный телефон, дополнительные источники питания, а также свисток и спички. Все это может пригодиться.