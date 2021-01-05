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05.01.2021 17:17
Рубрика: Спорт

Россиянка Ступак стала четвертой на этапе "Тур де Ски"

Текст: Максим Домчев

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла индивидуальную гонку на четвертом этапе многодневки "Тур де Ски". Россиянка Юлия Ступак стала четвертой.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Во вторник в Италии в рамках многодневки "Тур де Ски" состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Быстрее всех дистанцию преодолела американка Джессика Диггинс, показавшая результат 25 минуты 14,5 секунд.

Второй финишировала еще одна представительница США Рози Бреннан, проигравшая соотечественнице 14,8 секунды. Замкнула тройку сильнейших Эбба Андерссон из Швеции. Она уступила Диггинс 22,2 секунды.

Чуть более двух секунд уступила шведке россиянка Юлия Ступак. Шестой результат показала Татьяна Сорина, замкнула десятку сильнейших Алиса Жамбалова

Диггинс упрочила лидерство в общем зачете "Тур де Ски". Она опережает Бреннан на 20 секунд. Третью строчку занимает шведка Фрида Карлссон с отставанием 1 минута и 2 секунды Ступак - четвертая, она уступает спортсменке из Швеции 23 секунды.

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