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05.01.2021 19:03
Рубрика: Спорт

Российские лыжники заняли весь подиум на этапе "Тур де Ски"

Текст: Максим Домчев
Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров в рамках "Тур де Ски".
Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

Российские спортсмены довольно быстро обозначили свои лидерские притязания и боролись за места на подиуме друг с другом.

Россиянка Ступак стала четвертой на этапе "Тур де Ски"

Лучший результат показал лидер Кубка мира и общего зачета " Тур де Ски" Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 32 минуты 49,6 секунды.

Второй результат продемонстрировал Денис Спицов, проигравший 8,3 секунды. Третьим стал Иван Якимушкин, уступивший лидеру почти 14 секунд.

Далее расположились Алексей Червоткин и Артем Мальцев, Евгений Белов стал седьмым, Андрей Мельниченко - восьмым.

В среду спортсменам предстоит гонка преследования.

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