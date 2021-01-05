Российские лыжники заняли весь подиум на этапе "Тур де Ски"

Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров в рамках "Тур де Ски".

Российские спортсмены довольно быстро обозначили свои лидерские притязания и боролись за места на подиуме друг с другом.

Лучший результат показал лидер Кубка мира и общего зачета " Тур де Ски" Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 32 минуты 49,6 секунды.

Второй результат продемонстрировал Денис Спицов, проигравший 8,3 секунды. Третьим стал Иван Якимушкин, уступивший лидеру почти 14 секунд.

Далее расположились Алексей Червоткин и Артем Мальцев, Евгений Белов стал седьмым, Андрей Мельниченко - восьмым.

В среду спортсменам предстоит гонка преследования.