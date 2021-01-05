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05.01.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Сохранят ли США лидерство в добыче нефти в 2021 году

Текст: Сергей Тихонов
США с 2017 года стали мировым лидером по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию. На максимуме в начале 2020 года производство нефти в стране превысило 13 млн баррелей в сутки. Потом добыча сократилась и в среднем за год составила около 11 млн баррелей в сутки. Но, вероятнее всего, США сумеют сохранить первое место по этому показателю и в 2021 году.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Снижение спроса на нефть из-за коронакризиса в равной мере ударило по всем нефтедобывающим странам. И здесь СЩА даже оказались в выгодном положении, поскольку бюджет страны очень слабо зависит от ее экспорта.

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Зато падение котировок оказалось весьма болезненно для сланцевой добычи в стране, поскольку себестоимость такой нефти выше, чем производимой на традиционных месторождениях. Но ожидаемой многими гибели сланцевой отрасли не произошло. Производство упало, прошла череда банкротств мелких, средних и даже относительно крупных сланцевых компаний, но отрасль даже консолидировалась. В нее пришли нефтяные гиганты, такие как Chevron и ConocoPhilips, скупившие активы менее устойчивых к кризису игроков. За счет своего масштаба такие компании могут сократить операционные расходы, снизить точку безубыточности и повысить рентабельность добычи. Кроме того, они менее чувствительны к периодическим колебаниям нефтяных цен и легко переживут месяц или даже полгода низких котировок барреля.

Именно поэтому ожидать дальнейшего снижения сланцевого производства не приходится. Даже если нефтяные цены останутся на сегодняшнем, не самом благоприятном для сланцевой добычи уровне - 50 долларов за баррель.

"Декабрьский прогноз Минэнерго США показывает ожидаемую добычу нефти в 2021 году на уровне 11,1 млн баррелей в сутки, - говорит аналитик "Открытие брокер" по товарным рынкам Оксана Лукичева. - Это выше, чем в России и Саудовской Аравии, вынужденно сокращающих производство. Если ОПЕК+ решит резко увеличивать добычу, то ситуация может измениться, но пока это маловероятно".

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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По изначальному плану ОПЕК+ участники сделки суммарно увеличат добычу в 2021 году на 2 млн баррелей в сутки. Это означает, что Россия сможет прибавить к своему производству 500 тысяч баррелей в сутки, доведя его до уровня 9,5 млн баррелей в сутки. Аналогичные условия у Саудовской Аравии.

"Все зависит от того, какая задача будет в приоритете у ОПЕК+. Если сохранение доли рынка, то позиции США, конечно, могут пошатнуться, например, при быстром росте добычи в России или Саудовской Аравии вслед за расширением квот", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Но даже в этом случае, если США просто удастся сохранить текущий объем добычи, они останутся на 1-м месте. Разве что если потребление нефти в мире выйдет на новые максимумы и весь рост спроса будет удовлетворен ростом добычи в странах ОПЕК+, уточнил эксперт.

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