Сотни перелетных птиц погибли в Индии

Около 1 700 птиц, в основном горных гусей, обнаружены мертвыми у озера Понг-Дам в округе Кангра северного индийского штата Химачал-Прадеш. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Региональные власти закрыли доступ к озеру и остановили туризм в этом районе в качестве меры предосторожности против возможной вспышки птичьего гриппа, пишет ТАСС.

Сообщается также, что в район озера направлена специальная группа для выяснения обстоятельств гибели пернатых. Вокруг водоема создана зона наблюдения радиусом девять километров, чтобы следить за развитием инцидента. Введен временный запрет на продажу птицы и выловленной в озере рыбы в ряде районов.

Озеро Понг-Дам - это водохранилище, появившееся после строительства в 1974 году в этом районе плотины для сбора воды в сельскохозяйственных целях. Водоем быстро заселили пернатые. Сейчас эта зона является заповедником, который активно посещают туристы, чтобы наблюдать за птицами и вести фотосъемку.