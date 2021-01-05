Страны ОПЕК+ решили остановить рост добычи нефти в феврале-марте

Таким образом, с начала 2021 года наша страна увеличит производство на 125 тыс. баррелей в сутки в январе и суммарно на 130 тыс. баррелей в феврале и в марте до 9,25 млн баррелей в сутки, не считая газового конденсата, который исключен из квот сокращения России.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что диапазон цены нефти от 45 до 55 долларов за баррель - оптимальный для нашей страны. "Иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - сказал он. Основная угроза исходит от стран, не входящих в ОПЕК+, которые увеличивают производство, пользуясь усилиями альянса по стабилизации рынка.

Полученные исключения объясняются тем, что доля снижения экспорта нефти от объемов ее добычи в России из-за участия ОПЕК+ значительно выше, чем у всех остальных участников альянса. Аналогичная ситуация у Казахстана. Для обеих стран при сегодняшних котировках барреля объемы экспорта нефти важнее дальнейшего роста ее стоимости. С 2021 года в российский бюджет поступают доходы от цены марки Urals - 43,3 доллара за баррель, остальное идет в Фонд национальной благосостояния (ФНБ). Основной груз сокращения ОПЕК+ в России лег на экспорт нефти. В 2019 году Россия отправила в другие страны 266 миллионов тонн нефти, а в 2020 году - 232,5 млн тонн, то есть на 12,7% меньше. Кроме того, восстановление добычи в России происходит медленнее, чем в странах Ближнего Востока, поэтому при равных условиях восстановления производства мы оказывались в невыгодном положении по сравнению с другими участниками альянса.

Именно поэтому на прошедших переговорах долго не получалось прийти к соглашению с Саудовской Аравией, которая больше заинтересована в росте цен на нефть. Встреча продолжалась два дня с 4 по 5 января, но в результате компромисс был найден. С одной стороны, Россия получила возможность нарастить добычу, но не на 250 тыс. баррелей в сутки к апрелю, как ожидалось, а только по 130 тыс. баррелей. С другой стороны, нефтяные цены получили дополнительную поддержку. Сразу после первых новостей о решении альянса стоимость нефти марки Brent превысила 53 доллара за баррель.

Следующее заседание мониторингового комитета альянса назначено на 3 февраля, а встреча всех стран ОПЕК+ произойдет 4 марта.