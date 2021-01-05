Территория размером с США может уже через 20 лет оказаться под водой

К 2040 году под воду могут уйти огромные территории, утверждает в журнале Science международная группа ученых.

Прогноз, прямо скажем, неожиданный. Неожиданный потому, что причиной названо не глобальное потепление, традиционный виновник будущих катаклизмов, а проседание почвы. По мнению ученых, она в буквальном смысле уходит из под ног. Это большая проблема для Земли, о которой ученые говорят нечасто. Причины проседания могут быть как природные, так и действия человека. Самое тревожное, что процесс стремительно ускоряется. И здесь "помогают" добыча нефти, угля, газа и других полезных ископаемых, а также осушение подземных резервуаров. Если темпы проседания почв сохранятся, то к 2040 году почти 12 млн км² суши окажутся ниже уровня моря.

Свой штрих к этой тревожной картине недавно добавил отчет программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Согласно информации, средняя температура в мире до конца века может вырасти на 3,2 градуса по Цельсию. Ученые считают, что это произойдет даже при полной реализации условий, которые были определены в Парижском соглашении. Такой рост фактически гарантирует подъем уровня океана на 1,5 метра, что приведет к затоплению огромных территорий. Словом, наука предрекает землянам серьезные испытания.