Территорию у станций метро и МЦД "Славянский бульвар" благоустроили

В Москве завершены работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станциям МЦД-1 и метро "Славянский бульвар". Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы, а дорога была не очень удобной для пешеходов - гаражи, плохие тротуары, недостаточное освещение, - отметил Петр Бирюков. - Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, результатом которых стало появление нового, красивого, хорошо освещенного пешеходного бульвара с уличными качелями и скамейками для отдыха".

Вначале рабочие убрали под землю воздушные кабельные линии - для этого проложили около 10 км труб. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность пешеходов.

Новый бульвар замостили серо-белой плиткой, тротуары отделили от проезжей части бордюрным камнем. Для автовладельцев вдоль улицы Герасима Курина обустроили парковки, рассчитанные на 80 машино-мест. В зонах отдыха на бульваре установили лавочки и уличные качели, сделали велопарковку, обустроили две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки.

На новом бульваре установили 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадили около 400 деревьев и более 1,4 тыс. кустарников.

"Благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появился не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1 "Славянский бульвар", но и в целом значительно улучшилось пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково, - подчеркнул Петр Бирюков. - У горожан появилась новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения".