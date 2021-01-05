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Рубрика: В мире

Трамп заявил о победе на выборах в США накануне ключевого голосования

Текст: Игорь Дунаевский
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Действующий президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в своей победе на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства и призвал сторонников не позволить оппозиции украсть этот результат. Такую точку зрения он выразил на агитационном митинге в штате Джорджия, где во вторник состоится голосование за кандидатуры на должности двух сенаторов от этого региона.

Трамп призвал сторонников "удостовериться в том, что их голоса будут засчитаны, поскольку "радикальные демократы хотят забрать места в Сенате" у республиканцев. Он также настаивает, что на выборах президента одержал победу "с большим отрывом", которую его противники якобы пытаются украсть путем фальсификаций.

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
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Трамп напомнил о предстоящем 6 января утверждении Конгрессом США итогов голосования коллегии выборщиков, которые ранее назвали победителем демократа Джозефа Байдена. Он призвал сенаторов-однопартийцев опротестовать этот результат.

Выборам двух сенаторов от Джорджии обе ключевые силы в Америке уделяют особое внимание, поскольку они решат, за кем будет большинство в Сенате США. По итогам голосования 3 ноября Республиканская партия получила 50 мандатов в верхней палате, а Демократическая - 48 мандатов. Если демократы сумеют получить оба мандата от Джорджии, контроль над верхней палатой может фактически перейти к ним, поскольку при паритете голосов решающим будет голос вице-президента, которым избрана демократ Камала Харрис. В противном случае контроль над Сенатом останется за республиканцами, что даст им возможность тормозить повестку избранного президента Джозефа Байдена.

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