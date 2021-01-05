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05.01.2021 14:28
Рубрика: В мире

В Иране обнаружен "британский" штамм коронавируса

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Исламской Республике выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Саид Намаки.

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"Заразившийся в настоящее время находится в частной клинике, его состояние в норме", - рассказал министр агентству Tasnim.

По словам Намаки, заболевший является гражданином Ирана, который недавно вернулся из Великобритании. Больной по прибытии на родину самоизолировался, даже несмотря на сданный отрицательный тест, потому заражения его родственников и близких удалось избежать.

Напомним, Иран с 21 декабря на две недели приостановил все пассажирские авиаперевозки с Великобританией после того, как там был обнаружен нового штамм коронавируса.

По данным на 4 января, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 1 249 507, из них 1 020 737 заболевших выздоровели. Жертвами COVID-19 в стране стали 55 650 человек.

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