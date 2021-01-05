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05.01.2021 17:27
Рубрика: В мире

В Южной Корее всеобщая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Всеобщая вакцинация от COVID-19 в Южной Корее стартует в феврале этого года, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн в ходе заседания, посвященного реагированию на эпидемию коронавируса, третья волна которого в настоящий момент наблюдается в стране.

Фото: iStock
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Чон пообещал, что до конца января правительство сделает все возможное, чтобы подготовить и обеспечить инфраструктуру для осуществления вакцинации - от транспортировки и хранения вакцин до мест, где будут делаться прививки.

Напомним, что правительство Республики Корея уже подписало контракты с американскими и западноевропейскими компаниями на поставку вакцины для 56 миллионов человек. Учитывая, что население Кореи составляет немногим менее 52 миллионов, запасов должно хватить.

Первая вакцина, которой будут прививать корейцев, поступит от компании AstraZeneca в феврале-марте. Затем во втором квартале 2021 года прибудут партии препаратов от компаний Janssen и Moderna, а в третьем квартале - от Pfizer и BioNTech.

Власти Южной Кореи вчера уже начали процедуру рассмотрения заявки от AstraZeneca на официальное одобрение вакцины. Ожидается, что вакцина будет одобрена для использования в течение 40 дней.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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