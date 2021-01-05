В Норвегии скончались двое привитых от коронавируса вакциной Pfizer

В Норвегии два человека скончались после вакцинации от коронавируса, которая в этой стране проводится препаратом производства американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Пока не установлено, связаны ли летальные исходы с прививкой.

По данным Норвежского агентства лекарственных средств, которое цитирует агентство ТАСС, оба человека скончались через несколько дней после инъекции. "Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации", - сказал представитель агентства.

В Норвегии, где вакцинация стартовала 27 декабря, первыми прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания, включая тех, кто живет в домах престарелых.