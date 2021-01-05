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05.01.2021 14:23
Рубрика: Общество

В Рождество в храм Христа Спасителя прихожан пустят только по билетам

Текст: Владимир Емельяненко

На рождественское патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя прихожане смогут пройти исключительно по пригласительным билетам. Такое решение принято Московской патриархией в связи с защитными мерами против коронавирусной инфекции и сохраняющейся сложной эпидемической обстановкой. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

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"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям", - говорится в сообщении РПЦ.

Прямая трансляция богослужения в рождественскую ночь будет идти на телеканалах "Первый", "Россия-1" и "Спас". А также на официальном сайте Московской патриархии.

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