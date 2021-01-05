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05.01.2021 13:03
Рубрика: В мире

В США начались аресты активистов-участников массовых митингов за Трампа

Текст: Александр Гасюк

В преддверии массовых митингов в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, запланированных к проведению в Вашингтоне сегодня и завтра, американские правоохранители начали выборочно задерживать лидеров протрамповских активистов. Как сообщила газета "The New York Times", накануне был арестован Энрике Таррио - руководитель ультраправого и консервативного движения Proud Boys ("Гордые парни").

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп заявил о победе на выборах в США накануне ключевого голосования

Члены этой организации, считающие итоги состоявшихся в США президентских выборов и победу на них демократа Джозефа Байдена фальсифицированными, готовятся принять самое деятельное участие в протестах у стен Капитолия и Белого дома. В ноябре и декабре прошлого года подобные акции в Вашингтоне закончились жестокими столкновениями и поножовщиной.

Предлогом к задержанию полицией 36-летнего Таррио стало обвинение в сожжении им плаката леволиберального движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), сорванного в прошлом месяце с популярной среди афроамериканцев методистской церкви в столице США. Кроме того, лидеру "Гордых парней" предъявили обвинение в наличии у него двух пистолетных магазинов увеличенной емкости, запрещенных законами округа Колумбия.

Напомним, что именно здесь располагаются все федеральные правительственные здания и главные госучреждения страны, а местная полиция все последние дни напоминает о недопустимости нахождения с огнестрельным оружием на планируемых демонстрациях в поддержку Дональда Трампа. Они, кстати, официально называются "Активностью в поддержку первой поправки к конституции США".

Какой будет реакция Трампа на произошедший арест своего ярого сторонника, представить не сложно. В прошлый раз он уже обвинял вашингтонскую полицию в потакании левым радикалам, нападавшим на участников митингов MAGA (аббревиатура слогана действующего президента США Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой").

Но главное заключается в том, как отреагируют сами "Гордые парни", считающие себя национал-патриотами, на явно превентивное обезглавливание их организации в преддверии ключевого события - предстоящей 6 января сертификации конгрессом США итогов прошедших президентских выборов в стране. И тот факт, что мэр Вашингтона Мюрел Боусер уже запросила поддержки со стороны национальной гвардии США для поддержки правопорядка в американской столице говорит сам за себя. "Мы не позволим устроить здесь насилие, запугивать наших жителей или заниматься разрушением нашего города", - сказала Боусер, призвав вашингтонцев не посещать центр города 5 и 6 января и избегать конфронтации с приезжими.

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