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05.01.2021 18:43
Рубрика: В мире

Ведущий банкир Китая приговорен к смертной казни за коррупцию

Текст: Максим Макарычев

Ведущий банкир Китая приговорен к смертной казни за коррупцию и двоеженство. Лай Сяоминь, ранее возглавлявший одну из китайских компаний по управлению активами так называемой "большой финансовой четверки", China Huarong Asset Management Co, признал себя виновным по десяткам пунктов обвинений.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP
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Банкира обвинили в получении взятки на сумму почти 1,79 млрд юаней (276,7 млн ​​долларов) в тот период, когда он выполнял функции главы китайского финансового регулятора. Суд Тяньцзиня заявил, что Лай злоупотребил своим положением для получения "чрезвычайно крупных" взяток, а также учел то, что обстоятельства дела были "особенно серьезными". Банкир, в частности, не брезговал брать взятки для найма сотрудников, продвижения подчиненных по службе или содействия в получении контрактов многочисленным структурам.

Он также был признан виновным в двоеженстве и наличии внебрачных детей, а также в хищении более 25 миллионов юаней из государственных средств, сообщает Guardian. "Лай Сяоминь стоял вне закона и был чрезвычайно жадным", - говорится в заявлении суда. У него также конфискуют личные активы и лишат его политических прав. Смертный приговор Лаю был вынесен без двухлетней отсрочки, что говорит об особой тяжести совершенных им преступлений. Эта формулировка обычно добавляется в решение суда и позволяет заменить смертный приговор на 25 лет или пожизненное заключение через два года.

Громкое дело о растрате и мошенничестве высокопоставленного банкира потрясло всю страну. В местных СМИ сообщается, что у Лая были сейфы и шкафы, полные наличных денег в его квартире в Пекине, которую он прозвал "супермаркет". По данным китайской медиагруппы Caixin, у него также были найдены золотые слитки и роскошные автомобили, банковский счет на имя его матери, содержащий сотни миллионов юаней, и недвижимость, которую он подарил многочисленным любовницам.

В апреле 2018 года Лай был взят под стражу и исключен из Коммунистической партии Китая (КПК). Государственные СМИ передали подробное признание Лая, который сказал, что "не потратил ни одного украденного юаня, а просто копил деньги".

Фото: Предоставлено CHINA DAILY
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Суд Тяньцзиня заявил, что преступления Лая в основном были совершены после 18-го съезда КПК в 2012 году, на котором председателем КНР Си Цзиньпинем была инициирована масштабная антикоррупционная кампания. Сотни тысяч чиновников были наказаны за коррупцию, мошенничество, растрату и иные преступления. В 2020 году во время национального соцопроса 84% китайских респондентов заявили, что правительство страны преуспевает в борьбе с коррупцией.

В мире Восточная Азия Китай

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