Военные медики РФ проконсультировали более 1100 жителей Карабаха

В Минобороны РФ сообщили о результатах работы российских медиков и саперов в Нагорном Карабахе. Там они находятся в составе наших миротворческих подразделений.

По данным ведомства, выездные бригады российских военных врачей продолжают оказывать помощь местному населению в различных населенных пунктах Карабаха, в том числе в удаленных районах региона. Только за прошедшие сутки наши армейские медики обследовали более полусотни жителей населенного пункта Ннги Мартунинского района. Обращения, как правило, были связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Все нуждающиеся в помощи получили консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными специалистами, в том числе терапевтами и хирургами. "Всего российскими военными медиками оказана помощь более 1100 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 135 детям", - уточнили в Минобороны РФ.

А специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают очищать территорию Нагорного Карабаха от неразорвавшихся мин и снарядов. "В ходе разминирования и очистки окраин Степанакерта российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы "Уран-6", которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях", - отметили в нашем военном ведомстве.

Там сообщили, что с 23 ноября прошлого года за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 га территории, более 160 км дорог, 617 домостроений, в том числе более 20 социально значимых объектов, обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов. "Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ", - заявили в Минобороны РФ.