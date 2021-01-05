Вор из Букингемского дворца заключен в тюрьму на восемь месяцев

Служащий Букингемского дворца, укравший медали и фотографии из резиденции королевы, во вторник, 5 января, был заключен в тюрьму на восемь месяцев. Полиция сообщила, что некоторые товары на сумму от 10 000 фунтов стерлингов были выставлены мошенником на продажу на аукционе в интернете.

37-летний Адамо Канто за несколько лет работы на королевскую семью украл из различных резиденций многочисленные вещи, в том числе подписанные фотографии герцога и герцогини Кембриджских и фотоальбом о визите президента США Дональда Трампа в Лондон. Около 77 предметов были украдены из дворцового магазина, а другие были похищены из шкафчиков для персонала, магазина Королевской галереи и даже кладовой герцога Йоркского, сообщает ВВС.

Полиция вернула большую часть украденных вещей, когда обыскала апартаменты Канто в Королевских конюшнях дворца, где он трудился подсобным рабочим с 2015 года. Злоумышленник также признался, что украл медаль "Спутник ванны", принадлежащую герцогу Сассекскому из его дома, которая была продана через интернет за 350 фунтов стерлингов, и медаль "Командор королевского Викторианского ордена" из шкафчика бывшего офицера британской армии генерал-майора Ричарда Сайкса.

В ходе следствия выяснилось, что 37 предметов были выставлены вором на продажу значительно ниже их истинной стоимости, а Канто при этом заработал 7 741 фунт стерлингов. Одним из предметов был раритетный фотоальбом о визите президента США Дональда Трампа в Британию стоимостью 1500 фунтов стерлингов. Канто также выставил на аукцион официальные подписанные фотографии герцога Сассекского, а также герцога и герцогини Кембриджских.