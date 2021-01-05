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Рубрика: Общество

Врач: Зуд кожи может сигнализировать о раке

Различные кожные симптомы могут указывать на серьезные нарушения в организме. Об этом, как передает РИА Новости, немецкий дерматолог Яэль Адлер рассказал изданию FOCUS.

Фото: iStock
Врач назвала продукт, отказ от которого провоцирует онкологию

В частности, такой безобидный симптом, как зуд, может указывать на нарушения обмена веществ - диабет, а также рак.

Кроме того, врач порекомендовал обращать внимание на прыщи, покраснения и раздражения на коже. Они могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема может сигнализировать о проблемах с желудком или кишечником.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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