Врач: Зуд кожи может сигнализировать о раке

Различные кожные симптомы могут указывать на серьезные нарушения в организме. Об этом, как передает РИА Новости, немецкий дерматолог Яэль Адлер рассказал изданию FOCUS.

В частности, такой безобидный симптом, как зуд, может указывать на нарушения обмена веществ - диабет, а также рак.

Кроме того, врач порекомендовал обращать внимание на прыщи, покраснения и раздражения на коже. Они могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема может сигнализировать о проблемах с желудком или кишечником.