Врачи рассказали, почему растет онкозаболеваемость у пожилых

Противоопухолевая терапия у онкобольных старшего возраста не уступает в эффективности по сравнению с более молодыми пациентами, но при этом зачастую они не получают адекватного лечения. Как влияет возраст на предрасположенность к онкологическим заболеваниям, каковы особенности профилактики, диагностики и лечения новообразований у людей старшего возраста, - эти темы обсудили ведущие онкологи страны на круглом столе в Институте онкологии Хадасса Москва.

Они пришли к выводу о необходимости мультидисциплинарного подхода в лечении таких больных и считают, что в стандарты оказания онкологической помощи пожилым необходимо включить геронтологическое обследование.

"Примерно половина всех опухолей развивается у пациентов старше 65 лет. Пожилые онкологические больные существенно различаются по своему физическому, умственному и когнитивному статусу. Существует три основных фактора, влияющих на организм таких пациентов, - само злокачественное новообразование, сопутствующая патология и гериатрический статус, - рассказала заведующая научным отделом и заведующая отделением реабилитации НМИЦ онкологии имени Петрова, член правления RUSSCO (Санкт-Петербург), профессор Татьяна Семиглазова. - Не существует общепринятого порога возраста, определяющего понятие "пожилой". Сам хронологический возраст менее важен, чем биологические события, способствующие процессу старения внутри человека".

Симптомы злокачественных опухолей сложны для интерпретации у пожилых пациентов из-за сопутствующей патологии, нетипичного проявления заболевания, и это может приводить к задержке постановки диагноза. "Поэтому важно помнить, чтобы симптомы, которые появляются у пожилого человека не интерпретировались как "нормальное старение", старение не происходит в одночасье", - предупреждает профессор Семиглазова. По ее мнению, врач должен систематически искать основную причину резкого изменения функционального или когнитивного состояния пожилого пациента. Помимо сложностей с ранней диагностикой онкологических заболеваний, врачи сталкиваются с проблемами при назначении противоопухолевого лечения: у пожилых высоки риски обострения сопутствующих заболеваний, снижения переносимости лечения. Одна из самых серьезных трудностей - потенциальное взаимодействие противоопухолевых препаратов с большим количеством других лекарств, которые принимают возрастные пациенты, страдающие различными хроническими заболеваниями.

"В настоящее время существует множество стратегий выбора тактики лечения этой категории больных, однако зачастую эта группа пациентов не получает достаточного объема лечения в связи с дискриминацией по возрасту", - отметила Семиглазова. Эксперт отметила, что в рутинной клинической практике необходим систематический и научно обоснованный метод комплексной гериатрической оценки онкологических больных пожилого и старческого возраста и предложила ввести гериатрическую оценку в стандарты обследования онкологических больных старше 60 лет.

Онкологов необходимо дополнительно готовить к работе с возрастными пациентами, считает директор Института онкологии Хадасса Москва, член правления RUSSCO Илья Тимофеев. Он отметил, что онкологи зачастую полагают, что у пожилых онкобольных инновационные методы терапии окажутся токсичными и малоэффективными. Тимофеев привел данные крупнейшего евразийского исследования RENSUR3, в которое было включено 1094 пациента с метастатическим раком почки в России, Казахстане и Беларуси. "Продолжительность жизни больных старше 65 лет оказалась значимо меньше, чем молодых пациентов. Мы проанализировали различные факторы и определили, что в группе пожилых лекарственное лечение по поводу рака почки не проводилось в 58% случаев, тогда как только 37% молодых пациентов не получали терапию по различным причинам. Этот фактор значимо повлиял на продолжительность жизни", - считает Тимофеев.

В качестве альтернативного примера эксперт привел данные французского и итальянского исследований эффективности иммунотерапии в "реальной жизни" у молодых и пожилых больных раком почки. Кривые выживаемости не только не отличались, но и были несколько лучше в группе пожилых. "Возраст не влияет на ответ опухоли на лекарственное лечение. В исследованиях продемонстрирована одинаковая частота сокращения размера опухоли в разных возрастных группах, - сделал вывод Илья Тимофеев. - Например, в итальянском исследовании контроль над ростом опухоли при использовании ниволумаба был достигнут у 54% молодых пациентов и у 61% больных старше 70 лет".

Развеял Тимофеев и устойчивое ложное представление о том, что онкобольные старше 70 лет ослаблены и не перенесут "тяжелое" противоопухолевое лечение: "С первой частью о снижении физической активности у пожилых я соглашусь, но не разделяю убежденность в заведомой токсичности лечения у старшей категории больных. Моя точка зрения основана на результатах многочисленных исследований".

О дискриминации и худшем качестве лечения у онкологических больных старших возрастов заявила и глава Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.

"Безусловно, все, что сегодня говорилось, к сожалению, правда. Мы, пациенты, часто наблюдаем картину, что именно пожилым больным в лекарственной терапии либо отказывают совсем, либо предпринимаются такие методы затягивания и проволочки, которые не позволяют довести пациента до этого самого метода лечения", - заявила Боровова.

Сложность еще и в том, что не все пожилые люди владеют интернетом. Они не могут получить достоверную информацию о способах и перспективах лечения, чаще всего это делают их дети. Если такой помощи нет, то пациент остается практически без информации.

"Мы можем констатировать, что когда мы мониторили доступность лекарств для этой возрастной группы, то увидели, что в ряде случаев, когда пациенты погибли, они даже не начинали верифицировать свой диагноз. То есть человеку говорили "у вас подозревается онкологическое заболевание", человек живет, например, в селе, и он даже не прибегал к самым элементарным методам диагностики", - привела данные опроса Боровова. Она подчеркнула, что с проблемами с доступностью лекарств сталкивается каждый четвертый онкобольной. При этом с началом государственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями ситуация с обеспечением лекарственной терапией пожилых больных стала улучшаться, отметила Ирина Боровова.

Для более эффективного лечения возрастных, а значит, и особо сложных пациентов, необходим мультидисциплинарный подход, тесное сотрудничество врачей разных специальностей, - говорили участники круглого стола. О таком опыте рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением клиники Хадасса Москва, профессор кафедры эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Татьяна Дэпюи.

"В нашей клинике создано три уровня компетенции, - рассказала эксперт. - Первый уровень - это когда врач онколог/химиотерапевт устанавливает актуальность проведения противоопухолевого лечения, определяет оптимальные схемы для данной категории пациентов. На втором уровне терапевт-куратор работает совместно с клиническим психологом и онкодиетологом. Он сопровождает пациента и в период подготовки к лечению, и при проведении противоопухолевой терапии и в последующем. Он также выполняет важную задачу как можно быстрее стабилизировать состояние больного с учетом других патологий, что необходимо для проведения противоопухолевой терапии. Наконец, третий уровень включает консультации врачей узких специальностей: кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, пульмонолога, нефролога - к ним при необходимости больного направляет также его врач-куратор".

Такой междисциплинарный подход позволяет дать шанс пациентам со сложными онкологическими проблемами на успешное проведение противоопухолевой терапии, отметили эксперты.