Захарова: Обогащение урана в Иране до 20 процентов спровоцировано США

Объявленное Ираном обогащение урана до 20 процентов противоречит условиям международной сделки по ядерной программе этой страны, но спровоцировано действиями США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, обогащение урана на иранском ядерном объекте в Фордо "является отступлением от договоренностей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы". Тем не менее, "первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США". В частности, как отмечается в комментарии на сайте ведомства, "проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо".

При этом на Смоленской площади указали, что "данный вопрос не имеет отношения к соблюдению Ираном своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)". Весь обогащаемый до 20 процентов материал находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Во вторник представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди рассказал, что иранским специалистам удалось произвести обогащение урана до 20 процентов. Напомним, в рамках сделки Ирана с шестеркой международных посредников был установлен предел обогащения в 3,7 процента. Но администрация Дональда Трампа в 2018 году в одностороннем порядке вышла из соглашения, возобновив санкционный режим в отношении Исламской Республики. В Тегеране в ответ поэтапно приостанавливали свои обязательства, в том числе разрабатывали документ, позволяющий вернуться к обогащению урана до "оружейного" уровня в 20 и более процентов. Дополнительный импульс принятию этого постановления придало недавнее убийство ключевого иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.