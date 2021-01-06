Администрация Трампа выставила на торги уникальный заповедник

Администрация Дональда Трампа в среду, 6 января, выставила на аукцион часть арктического национального заповедника дикой природы на северной прибрежной равнине Аляски, известной как ANWR. В торгах примут участие нефтяные компании, которые давно полагают, что земля под равниной содержит миллиарды баррелей нефти.

Эти земли являются домом для белых медведей и мигрирующих стад дикобраза-карибу, которых местные общины аборигенов считают священными, сообщает Guardian. После того как эти земли будут проданы энергетическим компаниям, их, по американскому законодательству, будет трудно вернуть обратно. Новая администрация США будет способна поставить лишь нормативные препятствия на пути буровиков.

На западной части равнины, в Прудхо-Бэй, находилось крупнейшее нефтяное месторождение, когда-либо обнаруженное в Северной Америке. Нефтяное лобби, несмотря на протесты защитников дикой природы, апеллировало к тому, что Прудхо-Бэй способствовало экономическому развитию, от которого зависело наполнение казны штата и благосостояние ее жителей. Однако в итоге нефтедобыча в заповеднике привела к самому разрушительному разливу нефти в истории, когда из танкера Exxon Valdez вылились миллионы баррелей у южного побережья Аляски в 1989 году и буровые работы на равнине были закрыты. Спустя годы американское нефтяное лобби, которое внесло свой финансовый вклад в избирательную кампанию Трампа, все-таки добилось того, чтобы в заповедной части равнины возобновилась добыча черного золота. При этом экологи пытались достучаться до Трампа, объясняя главе Белого дома, что бурение и сжигание ископаемого топлива по мере нарастания климатического кризиса может привести к непоправимому ущербу для дикой природы. Однако у Трампа, как известно, имеется свое понимание экологических проблем, которое он продемонстрировал, отозвав подпись Соединенных Штатов под Парижским климатическим соглашением.

В итоге республиканцы в конгрессе США и в законодательном собрании Аляски достигли своей цели в 2017 году, включив положение, разрешающее бурение в заповедной зоне, в исторический налоговый закон Трампа. В Белом доме утверждали, что доходы правительства от бурения скважин в природоохранной зоне помогут оплатить предлагаемое снижение налогов для американцев, которое, как оказалось, было выгодно корпорациям и более состоятельным американцам. В правительстве США заявили, что разработка нефти принесет в бюджет 900 миллионов долларов, хотя анализ, проведенный независимыми экспертами, показал, что она способна дать лишь небольшую часть этой суммы - не более 27,6 миллиона долларов. И она будет разделена между федеральным правительством и штатом Аляска.

Группы коренных народностей на Аляске вели борьбу против бурения в многолетних судебных процессах. Для гвичинов, коренных жителей Аляски, которые мигрировали вместе с карибу и полагались на них как на источник пищи, эта борьба носит принципиальный характер. В 1988 году они сформировали Руководящий комитет Гвичина, чтобы выступить против бурения на прибрежной равнине, которую они называют "Священным местом, где начинается жизнь". Защитники белых медведей говорят, что среда обитания также имеет решающее значение для этой популяции, которая находится в тяжелом положении из-за развития и повышения температуры, вызывающего таяние морского льда. Тем более что Арктика нагревается намного быстрее, чем остальной мир. По словам Стивена Амструпа, главного научного сотрудника организации Polar Bears International, численность белых медведей на Аляске и в западной Канаде снизилась на 40% с 2001 по 2010 год.