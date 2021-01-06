До этого судно почти месяц простояло недалеко от Калининграда. А перед этим в начале декабря трубоукладчик провел несколько дней в районе датского острова Борнхольм, где находится участок газопровода.

"Северный поток 2" должен состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Но против строительства газопровода активно выступают США, Украина и ряд европейских стран.

Америка в декабре 2019 года ввела санкции против газопровода. Из-за этого швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируют начать с 15 января.