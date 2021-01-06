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06.01.2021 13:55
Рубрика: Экономика

"Академик Черски­й" вернулся к месту строительства "Северного потока-2"

Текст: Ольга Игнатова
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся к недостроенному участку газопровода "Северный поток- 2", сообщают РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

До этого судно почти месяц простояло недалеко от Калининграда. А перед этим в начале декабря трубоукладчик провел несколько дней в районе датского острова Борнхольм, где находится участок газопровода.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Новак уверен, что "Северный поток-2" будет достроен

"Северный поток 2" должен состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Но против строительства газопровода активно выступают США, Украина и ряд европейских стран.

Америка в декабре 2019 года ввела санкции против газопровода. Из-за этого швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируют начать с 15 января.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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