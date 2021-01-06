Александр Головин голом отметил возвращение на поле после травмы

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин впервые с августа 2020 года вышел на поле в матче 18-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна" и сразу забил гол, внеся вклад в победу своей команды (5:1).

Летом прошлого года Головин получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы. В сегодняшнем матче наш хавбек вышел на замену и на 64-й минуте первым касанием забил гол.

Александр Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года, подписав с клубом пятилетний контракт. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, полузащитник принял участие в 25 матчах, забив три мяча и отдав четыре результативные передачи. За сборную России Головин сыграл 33 матча, забил пять голов и отдал десять результативных передач.