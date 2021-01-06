Александрова пробилась во второй раунд турнира в Абу-Даби

Екатерина Александрова стала третьей российской теннисисткой после Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой, которая удачно стартовала на первом турнире WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).

Александрова пробилась во второй круг, обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Следующей соперницей Екатерины будет победительница британского противостояния между Хитер Уотсон и Джоди Беррэдж.

Напомним, что сегодня на корты в Абу-Даби выходили еще две россиянки - Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, однако обе не смогли преодолеть барьер первого раунда.

Екатерина Александрова является первой ракеткой России. В замороженном на время пандемии рейтинге WTA она занимает 33-ю строчку.