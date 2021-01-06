Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби

Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Абу-Даби. Россиянка проиграла 15-й сеянной Онс Жабер из Туниса со счетом 6:7 (3:7), 3:6.

Онс Жабер призналась, что Павлюченкова - непростая соперница. Особенно для стартового круга.

- Павлюченкова потрясающе играет. Если ты хоть немного дашь слабину и позволишь ей доминировать, она тут же полностью возьмет встречу под свой контроль. Поэтому поставила перед собой задачу самой контролировать игру, - цитирует Жабер пресс-служба тура. - Честно говоря, я провела хороший матч. Не самая простая встреча для первого раунда, но я выходила на корт с правильным настроем: "Я не боюсь, я просто собираюсь играть, выкладываясь на сто процентов".

Следующей соперницей теннисистки из Туниса станет победительница матча между украинкой Катериной Бондаренко и китаянкой Ван Яфань.

- Мне понравились мои укороченные и некоторые удары навылет. В целом чувствую, что нахожусь в отличной форме и могу еще прибавить в следующих матчах,- подчеркнула Онс.