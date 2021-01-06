Церемонию вручения "Грэмми" перенесли из-за коронавируса

Новый год наступил, но ограничения, связанные с пандемией коронавируса, пока остаются с нами. И вот одна из первых жертв - церемонию вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированную на 31 января, перенесли.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к организаторам премии, сообщил журнал Rolling Stone. Свое решение академики объяснили ухудшающейся ситуацией с коронавирусом в Лос-Анжелесе. "Когда больничные службы перегружены, отделения интенсивной терапии вышли на полную мощность, а местные органы власти принимают новые, более жесткие рекомендации, единственным правильным решением было перенести церемонию", - говорится в заявлении Академии.

Озвучена и новая дата - воскресенье, 14 марта. Организаторы надеются, что в этот день артисты смогут выйти на сцену и шоу состоится. Но опять же все будет зависеть от ситуации, потому что нет ничего важнее здоровья и безопасности людей.