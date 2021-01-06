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06.01.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рынком труда в 2021 году

Текст: Алексей Дуэль
Стремительное восстановление рынка труда в России ожидают эксперты кадрового дела сразу после снятия коронавирусных ограничений. Пока же пандемия продолжается, резкого улучшения ситуации ждать не стоит, но постепенно она будет выправляться, а безработица - сокращаться.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

"Во время первой волны COVID-19 мы видели, как активность бизнеса в апреле упала до минимальных значений (до 42-43% от среднерыночной активности в аналогичные периоды прошлых лет), в июне наблюдали резкий рост до 74-75%, а уже в конце августа активность на рынке труда на 6-7% превышала аналогичные показатели прошлых лет", - подсчитали аналитики SuperJob.

Согласно их прогнозу, после снятия ограничений второй волны отскок будет еще более значительным: активность работодателей на 15-20% превысит доковидные уровни.

"Ощутимо выросла востребованность "синих воротничков", которые сильно задействованы в области строительства, обслуживания, ЖКХ, производстве, - отмечает управляющий директор сервиса "Авито Работа" Артем Кумпель. - На фоне роста удалёнки и одновременно оттока мигрантов остро ощущается дефицит работников складов, курьеров, строителей, транспортников. Поэтому можно утверждать, в 2021 году тренд на найм такого персонала сохранится".

Кроме того, Кумпель ожидает существенного роста потребности в специалистах, готовых работать на стыке профессий: маркетолог и сммщик, пиарщик и ивентщик. Много работы будет и для тех, кто освоил онлайн-специальности: репетиторы, юристы, медики, психологи и фитнес-тренеры вполне могут быть полезны своим клиентам и в дистанционном формате. Наихудшие перспективы в сохранении занятости будут у административного персонала и специалистов начального уровня в области финансов, полагают в SuperJob. "Если не произойдет чего-то нестандартного и внезапного, то к следующей осени можно ожидать полного восстановления ситуации в стране, - считает Кумпель. - Частично восстановлению рынку труда будет способствовать популяризация самозанятости. Весь мир движется в сторону гиг-экономики - найма работников под конкретные задачи в периоды особой загрузки, снижая количество сотрудников в штате.  Сейчас этот тренд активно распространяется среди синих и серых воротничков - работников магазинов, водителей, курьеров, рабочих, электриков".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Индексация пенсий работающим пенсионерам может произойти уже весной

Рост зарплат в большинстве компаний возможен только в рамках индексации окладов на величину инфляции. Такие данные показал совместный опрос Kelly Services и "Авито Работа". Эксперты ожидают бурного роста разнообразных гибких схем оплаты труда, в том числе "труд взаймы" - на фоне снижения доходов работники будут стремиться получить в начале месяца большой аванс, который будут постепенно отрабатывать. При этом отдельные специалисты могут рассчитывать и на прибавку к жалованью. Средний и высший медицинский персонал, по оценке экспертов SuperJob, будет получать за свои труды на 12-15% больше, чем было в декабре. В фармацевтике прибавка составит 12-14%, в IT - 10-11%, у специалистов и руководителей в области информационной безопасности - на 12-15%.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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