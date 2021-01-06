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06.01.2021 18:17
Рубрика: В мире

Демократы и республиканцы вступают в решающую битву за Белый дом

Текст: Максим Макарычев
В среду Сенат и Палата представителей Конгресса США собрались на совместное заседание. Американским законодателям предстоит утвердить итоги президентских выборов, которые прошли в Соединенных Штатах 3 ноября.

Процедура растянется на часы?

В течение 150 лет конгресс действовал в соответствии с конституцией и законом о подсчете голосования избирателей 1887 года, чтобы просто получить результаты выборов от штатов и объявить их нации. Обычно эта процедура занимает пару часов, проходит в будний день и не попадает в заголовки газет, напоминает Guardian. В этом году она может затянуться едва ли не до четверга, превратившись в поле словесной битвы между демократами и республиканцами. На этом фоне, как отмечают американские СМИ, в Вашингтоне ожидаются массовые акции в поддержку действующего президента. Дональд Трамп, который ровно через две недели должен уступить Овальный кабинет Джозефу Байдену, не согласился с итогами голосования и до сих пор оспаривает результаты выборов. Байден должен быть приведен к присяге в качестве президента 20 января.

Фото: AP Photo/Brynn Anderson
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По официально утвержденным данным, Байден выиграл выборы с перевесом в более чем семь миллионов голосов избирателей и 306 голосами в свою пользу против 232-х в Коллегии выборщиков. Его республиканский соперник продолжает утверждать, что победа представителя Демпартии "стала результатом широко распространенного мошенничества". При этом все юридические усилия команды действующего президента по отмене выборов потерпели неудачу в судах, как на федеральном уровне, так и на уровне ряда штатов. Более того, несмотря на неоднократные заявления Трампа о фальсификациях на выборах, представители избирательных комиссий и его убежденный союзник, теперь уже бывший генеральный прокурор, Уильям Барр дали понять, что на выборах не было проблем такого масштаба, которые бы повлияли на итоговый результат.

Какова роль вице-президента?

Председательствующим на заседании является вице-президент США Майк Пенс, исполняющий обязанности председателя Сената. Пенс на этом заседании играет в основном церемониальную роль, открывая запечатанные конверты с результатами выборов из штатов после того, как их принесут к нему в коробках из красного дерева, используемых для этого случая, и зачитывает результаты вслух. Вместе с тем, он находится под сильным давлением со стороны Трампа, намеревающегося склонить итоги выборов в свою пользу. Сам Пенс не имеет никаких полномочий повлиять на итоговый результат, напоминает Associated Press. "Я надеюсь, что наш великий вице-президент поможет нам. Он отличный парень", - сказал на днях Трамп на митинге в штате Джорджия.

Республиканцы против республиканцев?

Итоги голосования, уточним - не по всей стране, а в отдельных штатах - на совместном заседании палат намерены оспорить 12 сенаторов-республиканцев во главе с влиятельным политиком Тедом Крузом, который, кстати, был соперником Трампа во время предвыборной кампании 2016 года во время выдвижения кандидата от "партии слона". К ним присоединились около ста однопартийцев из нижней палаты. Они возражают против того, чтобы результаты Коллегии выборщиков были официально одобрены обеими палатами в среду. К слову, именно Круза, имеющего кубинские корни, называют наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом от республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Его отец в свое время воевал вместе с Фиделем Кастро против диктатора Батисты.

Фото: REUTERS
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В среду Крузу предстоит бороться не только с демократами, но и с могущественным лидером республиканского большинства в сенате Митчем МакКоннеллом. Политик, которого считали одним из наиболее близких союзников Трампа на Капитолийском холме, МакКоннелл официально признал победу Байдена и призвал своих однопартийцев не поддерживать инициативу по пересмотру итогов выборов, которая, действительно, похоже, обречена на провал и не имеет политической поддержки в Конгрессе. "Самая важная часть состоит в том, что, в конце концов, здесь (в конгрессе) восторжествует демократия", - заявила в интервью влиятельный сенатор-демократ Эми Клобучар из Миннесоты, одна из тех, кто руководит слушаниями.

Тем временем, как сообщил Reuters источник в Конгрессе, многие сенаторы-республиканцы, которые отказались оспорить результаты 3 ноября, получили на свою служебную голосовую почту угрозы убийством, которые расследуются сотрудниками силовых ведомств.

Акции будут "дикими"?

В этой связи наибольшую интригу представляют события, связанные с обещаниями Трампа и теми событиями, которые могут развернуться в среду днем и вечером на вашингтонских улицах. Некоторые наблюдатели прогнозируют столкновения между сторонниками Трампа и представителями движения BLM ("Жизни черных ценны"). Ультраправые группировки пока не обозначили свое участие в акциях в поддержку Трампа, которые, как ожидаются, пройдут в непосредственной близости от конгресса. Между тем сам президент призвал своих сторонников, в том числе крайне правых радикалов группировки Proud Boys ("Гордые парни"), от которых ранее открещивался, выйти на улицы. В понедельник лидер группировки Энрике Таррио был арестован в Вашингтоне. Ему были предъявлены обвинения в уничтожении частной собственности (сжигание флага BLM) и ношении огнестрельного оружия. Во вторник Таррио было предписано покинуть Вашингтон. По некоторой информации, Трамп будет разговаривать с протестующими в южной части за Белым домом, а в Twitter говорится, что демонстрации в его поддержку "будут дикими".

В центр Вашингтона стянуты значительные силы не только полиции, но и Национальной гвардии, правда, без оружия.

Кстати

Отметим, что заседание в среду может затянуться отнюдь не по причине продолжительных выступлений участников. Его протокол предусматривает важный момент. Любые возражения против результатов выборов конкретного штата должны подаваться в письменной форме. Если хотя бы один член сената и один из палаты представителей формулирует и подписывает какое-либо возражение, совместное заседание двух палат приостанавливается, и палаты уже отдельно удаляются в свои помещения для обсуждение сути возражения. Оно может проходить продолжительностью до двух часов. По информации АР, республиканцы из палаты представителей подписываются под возражениями против голосования на выборах в шести штатах - Аризоне, Джорджии, Неваде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. И именно по этой причине заседание конгресса вполне может продолжиться до четверга.

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