Дети дома, гости отменяются: как не сойти с ума друг от друга

Почти 17 миллионов школьников сидят дома - длинные каникулы в разгаре. Путешествия не рекомендуются, походы в гости отменяются, в кафе - дистанция, массовые мероприятия отменены. Как детям и их родителям не сойти с ума друг от друга? Рассказывает доцент кафедры юридической психологии и права Московского городского психолого-педагогического университета Елена Шпагина.

Елена Михайловна, идут длинные новогодние каникулы. Дома - и дети, и родители. Поездки не рекомендуются, походы в гости - тоже, елки отменяются. Как не сойти с ума друг от друга?

Елена Шпагина: Посвятите новогодние каникулы семейному общению. Попробуйте научить ребенка конструктивно отдыхать, расслабляться полезными для здоровья и психики способами. Какими? Это могут быть прогулки в парке, рыбалка, совместная готовка и другие увлечения. Но это нужно планировать. Немного подумать, как это организовать. Должен быть кто-то, кто возьмет на себя роль "организатора досуга". Это тоже важная роль в семье. Муж моей подруги, занимающий достаточно серьезную должность, в семье как раз выполнял такую роль. Он обладал удивительной способностью организовывать семейный досуг. Придя с работы, он мог попросить жену нарезать бутербродов, пойти на соседнюю улицу в парк вместе с семьей и там на лавочке их "отведать", устроив импровизированный пикничок. И это все происходило почти в центре Москвы… И не нужно много материальных затрат! Главное - настрой, с которым вы общаетесь друг с другом, любовь и уважение.

Из-за пандемии и дистанционки подростковый возраст детьми переживается сложнее. Хотя бы потому, что живое общение со сверстниками сведено к минимуму. Как быть родителям, если у ребенка случаются приступы ярости, гнева? Наказывать? Терпеть и молчать?

Елена Шпагина: Проявление ярости и агрессии - это реакция на что-то. Ярость - сильная эмоция, которая мало контролируется. То есть ребенок не может справиться с ситуацией. Почему? Причин может быть много. Первое - это физическое недомогание: начало простуды, какой-то болезни, которую вы еще не заметили. Вспомните себя, когда у вас что-то болит и вам наступили на ногу в общественном транспорте! И та же ситуация, когда у вас все хорошо. Разница есть?

Второе - проблемы во взаимоотношениях: в школе, с друзьями, с родителями, а, может, и даже с незнакомцами… У ребенка не хватает адаптационных механизмов, и он так реагирует. Если ребенок реагирует агрессивно, значит, у него вырабатывается стратегия конфронтации. А это не очень конструктивно. Это может превратить его самого в жертву и получится история "сам нарвался"…

Что делать с агрессией и яростью?

Елена Шпагина: Это пар, пусть выйдет, снимется эмоциональная напряженность. Дайте обратную связь спокойно, объясните, что вам неприятен такой тон, вы не понимаете, что происходит. И дальше, когда эмоции улеглись, нужно начать разговор… и помочь ребенку найти способы решения его проблем.

Наказания и запреты должны касаться только тех случаев, когда вы в экстренных ситуациях спасаете ребенку жизнь и здоровье, или это касается физической и личной безопасности людей.

Хорошо, если ребенок домашний, с ним есть контакт, пусть и случаются редкие стычки. А если связался с плохой компанией. Что делать родителям?

Елена Шпагина: Собрать информацию: что за компания, что для них главное, какие идеи эта компания преследует. Это можно сделать и с помощью спокойного разговора с ребенком, и с помощью интернета. Используйте разные источники информации. Составьте для себя представление об этом течении, направлении молодежного движения. Подумайте, постарайтесь понять, какие потребности реализует ваш ребенок в этой группе: в общении, признании, независимости, а, может, подросток влюбился и объект его любви именно из этой компании? Насколько он разделяет идеи этого направления или это просто модно сейчас? Начните спокойный диалог, ни в коем случае не оставляйте подростка один на один с этим событием в его жизни.

Формируйте правосознание, ведь первый институт социализации - это семья. В этот период очень большую роль играет отец. Именно он отвечает за формирование социально приемлемого поведения. Недаром во многих регионах сейчас существует такая общественная организация, как "Совет отцов". Если группа, компания связана с опасным или противоправным поведением, постарайтесь ребенку объяснить логику своих опасений, разложить цепочку причинно-следственных связей такого поведения. Специалисты говорят, что ни в коем случае нельзя прекращать общение с ребенком, пусть он "огрызается", грубит, говорите с ним на интересующие его темы, обсуждайте случаи и события. Если вы будете рядом, ничего страшного не произойдет… И нужно искать вместе с ребенком другую сферу и группу активности.