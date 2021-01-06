Экологи предложили отменить налог на доходы от сдачи вторсырья

Освободить от уплаты подоходного налога людей, зарабатывающих на сдаче вторсырья, предложили российские экологи. По их мнению, это станет действенной мерой для стимулирования раздельного сбора и накопления отходов, вовлечения их в переработку и создания вторичных материальных ресурсов.

"В свое время отменили НДФЛ на получение дохода от продажи макулатуры, - сказал "Российской газете" председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов. - Теперь логично ожидать, что таким же образом законодатель поступит и в части отмены налога на продажу пластика, алюминия, других видов вторсырья".

Сейчас предпринимателям выгодно работать только с отдельными видами отходов, добавил Исмаилов. Например, тонкий пластик, из которого сделаны одноразовые контейнеры для доставки готовых блюд, нынешние технологии утилизировать не позволяют. А доля таких отходов в мусорных баках за время пандемии многократно возросла - самоизоляция и удаленная работа вызвали большой рост заказов на этот вид продукции. Это вызов для отрасли, считает Исмаилов, переработчикам надо найти способ извлекать полезные компоненты и из этой упаковки.

"Население в целом готово к раздельному сбору отходов, - констатирует президент АНО Центр "Устойчивое развитие" Наталья Розина. - Но нужны и дополнительные стимулы, например, надо срочно отменить налог на доходы, полученные при сдаче вторсырья. Это будет очень эффективно".

Полностью дискуссию о том, готова ли отрасль по обращению с отходами полностью перейти на раздельно собранный мусор, читайте на сайте "Российской газеты" в ближайшие дни.