ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 6 января на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз не признает новый состав Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.

По его словам, правительство ЕС продолжит поддерживать единственного законно избранного (по мнению Брюсселя) представителя Венесуэлы Хуана Гуайдо. "Для нас Хуан Гуайдо - это единственный демократически избранный партнер, который представляет ассамблею, избранную в 2015 году, поскольку мы не признаем новый состав парламента", отметил Стано.

Также 6 января Евросовет распространил заявление верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В нем сказано, что Брюссель намерен продолжать взаимодействие со всеми представителями политического и гражданского общества Венесуэлы, включая Хуана Гуайдо и других членов предыдущего состава парламента. Также Боррель предостерег власти южноамериканской страны от репрессий в отношении членов оппозиции.

Парламентские выборы в Венесуэле состоялись 6 декабря, на них победило проправительственное движение "Великий патриотический полюс". Вновь избранные 277 депутатов приступили к работе 5 января. При этом большинство членов оппозиции, в том числе и Гуайдо, отказались принимать участие в голосовании и не признали результаты выборов.