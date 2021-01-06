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Рубрика: В мире

ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы

Текст: Константин Волков

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 6 января на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз не признает новый состав Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.

Фото: Andrew Milligan/PA via AP
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По его словам, правительство ЕС продолжит поддерживать единственного законно избранного (по мнению Брюсселя) представителя Венесуэлы Хуана Гуайдо. "Для нас Хуан Гуайдо - это единственный демократически избранный партнер, который представляет ассамблею, избранную в 2015 году, поскольку мы не признаем новый состав парламента", отметил Стано.

Также 6 января Евросовет распространил заявление верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В нем сказано, что Брюссель намерен продолжать взаимодействие со всеми представителями политического и гражданского общества Венесуэлы, включая Хуана Гуайдо и других членов предыдущего состава парламента. Также Боррель предостерег власти южноамериканской страны от репрессий в отношении членов оппозиции.

Парламентские выборы в Венесуэле состоялись 6 декабря, на них победило проправительственное движение "Великий патриотический полюс". Вновь избранные 277 депутатов приступили к работе 5 января. При этом большинство членов оппозиции, в том числе и Гуайдо, отказались принимать участие в голосовании и не признали результаты выборов.

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