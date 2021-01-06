Финляндия сравняла счет в матче против России за бронзу МЧМ

После двух периодов в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии счет ничейный - 1:1.

В канадском Эдмонтоне продолжается матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии. После первого периода российская команда вела в счете 1:0, но на шестой минуте второго периода финнам удалось сравнять счет. Голкипер сборной России Ярослав Аскаров не сумел спасти команду после броска Антона Лунделла.

В концовке периода финская сборная могла выйти вперед, но на последнем рубеже уверенно действовал голкипер российской команды.