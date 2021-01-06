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06.01.2021 03:05
Рубрика: Спорт

Финляндия сравняла счет в матче против России за бронзу МЧМ

Текст: Максим Домчев
После двух периодов в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии счет ничейный - 1:1.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: Gettyimages
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В канадском Эдмонтоне продолжается матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии. После первого периода российская команда вела в счете 1:0, но на шестой минуте второго периода финнам удалось сравнять счет. Голкипер сборной России Ярослав Аскаров не сумел спасти команду после броска Антона Лунделла.

В концовке периода финская сборная могла выйти вперед, но на последнем рубеже уверенно действовал голкипер российской команды.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021

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