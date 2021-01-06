Финляндия сравняла счет в матче против России за бронзу МЧМ

После двух периодов в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии счет ничейный - 1:1.
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В канадском Эдмонтоне продолжается матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии. После первого периода российская команда вела в счете 1:0, но на шестой минуте второго периода финнам удалось сравнять счет. Голкипер сборной России Ярослав Аскаров не сумел спасти команду после броска Антона Лунделла.
Oh Captain, my Captain 🇫🇮 Anton Lundell evens the score for @leijonat against @russiahockey #WorldJuniors 🥉@FlaPanthers pic.twitter.com/hFjdbOfIsi— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021
В концовке периода финская сборная могла выйти вперед, но на последнем рубеже уверенно действовал голкипер российской команды.