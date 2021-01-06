Юлия Ступак выиграла гонку преследования на "Тур де Ски"

Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем, которая состоялась в итальянском Тоблахе на пятом этапе "Тур де Ски". Этот успех стал первым для наших спортсменок в рамках многодневки.

Ступак преодолела дистанцию за 29 минут 24,7 секунды. Второе место с отставанием в 0,7 секунды заняла шведка Эбба Андерссон. Тройку призеров замкнула американка Джессика Диггинс (+0,8).

Еще три россиянки попали в десятку лучших. Татьяна Сорина пришла к финишу шестой (+38,3), Алиса Жамбалова - седьмой (+58,5), Наталья Непряева - 10-й (+1.01,7).

В общем зачете после пяти гонок из восьми продолжает лидировать американка Диггинс. Второй идет ее соотечественница Рози Бреннан. Россиянки Юлия Ступак и Татьяна Сорина занимают третье и пятое места соответственно.