Кабмин продлил программу субсидирования выпуска ценных бумаг для бизнеса

Программа субсидирования малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на фондовой бирже продолжит действовать в 2021 году. Такое постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Речь идет о компенсации части затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%). Согласно новому постановлению, предприниматели смогут возместить и часть расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга.

При этом из числа потенциальных получателей исключаются организации, входящие в группу компаний с годовой выручкой более 2 млрд рублей. Как полагают в правительстве, это поможет сконцентрировать господдержку на тех, кто не ассоциирован с крупным бизнесом.

Субсидия доступна организациям, зарегистрированным в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Размещение на фондовой бирже - одна из альтернатив традиционным инструментам кредитования. "Поддержка листинга расширит доступ к заемному капиталу, поможет привлечь дополнительные средства для развития малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении на сайте правительства.