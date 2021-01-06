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06.01.2021 12:32
Рубрика: Экономика

Кабмин продлил программу субсидирования выпуска ценных бумаг для бизнеса

Текст: Юрий Политов
Программа субсидирования малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на фондовой бирже продолжит действовать в 2021 году. Такое постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Речь идет о компенсации части затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%). Согласно новому постановлению, предприниматели смогут возместить и часть расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга.

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При этом из числа потенциальных получателей исключаются организации, входящие в группу компаний с годовой выручкой более 2 млрд рублей. Как полагают в правительстве, это поможет сконцентрировать господдержку на тех, кто не ассоциирован с крупным бизнесом.

Субсидия доступна организациям, зарегистрированным в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Размещение на фондовой бирже - одна из альтернатив традиционным инструментам кредитования. "Поддержка листинга расширит доступ к заемному капиталу, поможет привлечь дополнительные средства для развития малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Экономика Бизнес Правительство

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