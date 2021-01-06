Как изменится рынок ювелирных украшений в 2021 году

Производители ювелирных изделий будут удерживаться на плаву за счет пересмотра своего производства. Они делают ставку на более дешевые изделия - например, за счет использования более дешевых сплавов, уменьшения веса камней и драгметаллов в изделии.

Как и другие отрасли экономики, ювелирная промышленность во всем мире серьезно пострадала от пандемии. Спрос на украшения закономерно снизился с падением реальных доходов населения, говорится в совместном обзоре агентства "Эксперт РА" и Высшей школы экономики. В феврале-апреле 2020 года падение продаж составило 82%, в том числе из-за переноса большого количества свадеб и помолвок, которые традиционно создают значительную долю спроса на украшения с камнями.

В III квартале 2020 года, по данным обзора, в мире наметилась тенденция на восстановление. Кроме того, в условиях пандемии появились новые необычные тренды. Например, выросли продажи сережек и колье, которые хорошо смотрятся в кадре - например, во время видеоконференции в Zoom. Они даже получили за это название "Zoom-worthy jewelry" (украшения, в которых стоит выйти в Zoom).

Выросли продажи украшений через интернет. У лидера американского ювелирного ритейла, Signet Jewelers Ltd, онлайн-продажи в августе-октябре 2020 года подскочили на 71,4% по сравнению с прошлым годом. Лидер по продажам изделий с бриллиантами, Tiffany & Co, еще в мае констатировала удвоение продаж через интернет.

Впрочем значительный прирост всех продаж пришелся на Южно-Азиатский регион (в основном, Китай и Южная Корея), который к третьему кварталу в значительной степени восстановился от пандемии. В Северной и Южной Америках, наоборот, произошло ощутимое падение продаж, говорится в обзоре. А США после Китая является основным драйвером продаж ювелирных изделий.

В российской ювелирной промышленности, скорее всего, по итогам 2020 года также будет небольшой рост, рассказал "РГ" глава Гильдии ювелиров Эдуард Уткин. Однако он обратил внимание на несколько факторов, которые говорят, что не все так однозначно.

Во-первых, дорогие изделия выросли в цене, поскольку в 2020 году выросли цены на драгметаллы и камни. Так, в ушедшем году биржевые цены на золото обновили рекорд с 2011 года. По словам Уткина, стоимость золота для ювелирных изделий выросла на 55-60%. Подорожало и серебро (+75%). Но физически при этом изделий стало меньше, а это означает уменьшение зарплат сотрудников ювелирных компаний: их заработок строится, исходя из количества произведенных изделий.

Второй тренд - переход к более дешевому сегменту. Ювелиры снижают вес металлов и камней, чаще используют дешевые сплавы или серебро, а некоторые делают ставку на бижутерию. Многие годы ювелиры использовали только золото 585 пробы, рассказал Уткин, а сейчас снова появилась реклама изделий из золота 375 пробы. Такая проба означает, что содержание чистого золота в изделии - всего 375 грамм на 1 кг. Оставшиеся 625 грамм приходится на сплавы других, менее ценных металлов (например, серебра, меди или палладия).

В части бриллиантовых изделий люди все чаще будут выбирать синтетические бриллианты, считает Уткин. Такие камни, выращенные в лаборатории, ничем не отличаются от природных - та же кристаллическая решетка, тот же химический состав, такой же блеск, однако цена в разы ниже. Это будет играть решающую роль при потребительском выборе.

Третий тренд в 2020 году - наряду с ростом продаж в эконом-сегменте наблюдались и продажи дорогих украшений. Это может быть связано, по мнению Уткина, с отменой путешествий. Вместо запланированных дорогих поездок люди приобретали дорогие украшения.

Сохранится ли последний тренд в новом году, пока предсказать сложно, а вот тренд на более дешевые украшения наблюдается уже давно, так что он продолжится и в 2021 году.

В бриллиантовой индустрии полагают, что сейчас отрасль проходит ценовое дно, и с 2021 года продажи могут начать восстанавливаться. Открытие офлайн-магазинов и восстановление туристических потоков (с туризмом коррелируется значительная доля покупок ювелирных украшений) запустит отложенный спрос. Но никто не берется делать четких прогнозов в связи с пандемией.

В России на ювелирную промышленность повлияет также и введение обязательной маркировки для драгоценных металлов и камней. Некоторые компании, по словам главы Гильдии ювелиров, могут задуматься о переходе в сегмент бижутерии, так как закупка маркировочного оборудования может оказаться им не по карману. "Стоимость тестового образца оборудования российского производства достигает 80 тысяч рублей, а зарубежного - 240 тысяч рублей. Кроме того, технически сложно наносить маркировку на сами изделия. Это потребует дополнительных ресурсов - финансовых, временных и человеческих. Если крупные игроки смогут их обеспечить, то для малых компаний это серьезная нагрузка", - рассуждает он.

В конце 2020 года Гильдия направила письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой отложить введение обязательной маркировки ювелирных изделий до 2022 года. Пока решение неизвестно.

В целом ювелиры не против введения маркировки - она должна максимально обелить ювелирный рынок и обеспечить прослеживаемость драгметаллов и камней от добычи до готового изделия. Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее сообщал, что неучтенное золото может составлять до 50-60% от легального рынка в год.

Тестирование системы маркировки (ГИС ДМДК) началось в начале декабря 2020 года, с января 2021 года на сайте Пробирной палаты должны появиться личные кабинеты - их можно проверить в тестовом режиме. С 1 июля 2021 года оборот ювелирных изделий без средств идентификации будет запрещен.