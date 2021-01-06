Какие экзамены сдавали первые космонавты

Новости

Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок 13:16
На Японию надвигается снежная буря, отменены более 300 авиарейсов 13:04
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил россиян на Декаду спорта 12:44
В Москве закроют участок "оранжевой" линии метро 12:26
Российская разработка обещает революцию в фармакологии 12:19
Церемонию вручения "Грэмми" перенесли из-за коронавируса 11:58
Тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом 11:56
В ЦВО начали поставлять тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" 11:51
Токио обновил антирекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19 11:35
Предназначенный ВДВ танк "Спрут-СДМ1" проверят на морозоустойчивость 11:26
Оперштаб: Еще 7206 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Пять человек пострадали в ДТП на севере Красноярского края 11:02
Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году 10:58
Работу столичного транспорта продлят в рождественскую ночь 10:51
В Москве 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков 10:43
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель 10:09
Тяжелые огнеметы "Тосочка" поступили в войска 10:02
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал больше миллиарда рублей 09:45
Россияне не вошли в символическую сборную МЧМ-2021 09:43
МВФ назвал сумму, которую Украина должна выплатить в 2021 году 09:36
Российские хоккеисты попали в группу с американцами на МЧМ-2022 09:24
Биткоин подорожал до рекордных 35,7 тысячи долларов 08:43
Сборная США обыграла Канаду в финале МЧМ по хоккею 08:10
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России 07:55
В Японии полкилограмма черешни продали за 10 тысяч долларов США 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
06.01.2021 12:59
Рубрика: Общество

Какие экзамены сдавали первые космонавты

Текст: Наталия Ячменникова
60 лет назад был подписан приказ главкома ВВС о назначении комиссии по приему экзаменов у первых шести слушателей-космонавтов: Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Григория Нелюбова и Валерия Быковского. Это были первые в нашей стране выпускные экзамены космонавтов, подготовленных в ЦПК ВВС.
Фото: Валентин Черединцев/ТАСС Фото: Валентин Черединцев/ТАСС
Фото: Валентин Черединцев/ТАСС

Как известно, в первый звездный отряд набрали исключительно летчиков-истребителей. Главный конструктор Сергей Королев говорил: "Летчик-истребитель - это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер...". Отбор был жесточайший: из почти трех с половиной тысяч летчиков, которые подали свои документы, для первичной беседы пригласили лишь 347. К медицинскому обследованию допустили 206. По здоровью отчислили 105, а еще 72 отказались сами…

Фото: из архива Олега Котова.
Космонавты рассказали, зачем им в полете шпроты в банке

Первыми слушателями-космонавтами были зачислены только 20 человек. А 27 декабря 1960 года приказом Главкома ВВС была утверждена лидирующая шестерка: капитаны Быковский, Николаев и Попович, старшие лейтенанты Гагарин, Нелюбов и Титов.

Экзаменационную комиссию возглавил генерал-лейтенант Николай Каманин - заместитель начальника боевой подготовки ВВС по космосу, руководитель подготовки космонавтов. В комиссию также вошли представители ВВС, ОКБ-1, Летно-исследовательского института имени М.М. Громова, завода №918 (по скафандру) и Академии наук СССР.

Первым сдавался экзамен по конструкции, эксплуатации и навыкам управления космическим кораблем. Каждый слушатель занимал место в кабине действующего макета корабля "Восток-3А" и 40-50 минут (!) докладывал о назначении корабля, оборудовании, о действиях на различных этапах полета - от посадки в кабину корабля на старте и до приземления. Потом шли вопросы от экзаменаторов. Особый упор делался на умение ориентировать корабль перед включением тормозной двигательной установки, пользоваться аппаратурой, обеспечивающей жизнедеятельность космонавта, а также на действия после приземления в пустынной местности и на воду.

За этот экзамен Гагарин, Титов, Николаев и Попович получили оценки "отлично", а Нелюбов и Быковский - "хорошо". Следующий был по теоретическому курсу космического полета. Тут все показали отличные знания.

"Рассмотрев личные дела, характеристики, медицинские книжки и оценки слушателей по учебным дисциплинам, комиссия единогласно решила всем слушателям поставить общую отличную оценку и записала в акте: "Экзаменуемые подготовлены для полета на космическом корабле "Восток-3А", комиссия рекомендует следующую очередность использования космонавтов в полетах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович". После окончания экзаменов в присутствии членов комиссии я объявил результаты экзаменуемым, пожелал им успехов в дальнейшей учебе и в космических полетах", - рассказывал в своих космических дневниках генерал Каманин.

Из этой группы лидеров не слетал в космос только один - Григорий Нелюбов: его отчислили из отряда за нарушение воинской дисциплины. Дальнейшая судьба Нелюбова сложилась печально. Он служил на Дальнем Востоке. Тяжело переживал срыв своей космической карьеры и надеялся, что его вернут в отряд космонавтов. Но надежды не оправдались. Григорий Нелюбов трагически погиб 18 февраля 1966 года под колесами поезда.

Зачем "Роскосмосу" патентовать фразу "Поехали!"
Общество Космос

Главное сегодня

Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году
За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель
Из-под завалов на камчатской шахте извлекли тело погибшего горняка
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года