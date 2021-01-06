Какие экзамены сдавали первые космонавты

60 лет назад был подписан приказ главкома ВВС о назначении комиссии по приему экзаменов у первых шести слушателей-космонавтов: Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Григория Нелюбова и Валерия Быковского. Это были первые в нашей стране выпускные экзамены космонавтов, подготовленных в ЦПК ВВС.

Как известно, в первый звездный отряд набрали исключительно летчиков-истребителей. Главный конструктор Сергей Королев говорил: "Летчик-истребитель - это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер...". Отбор был жесточайший: из почти трех с половиной тысяч летчиков, которые подали свои документы, для первичной беседы пригласили лишь 347. К медицинскому обследованию допустили 206. По здоровью отчислили 105, а еще 72 отказались сами…

Первыми слушателями-космонавтами были зачислены только 20 человек. А 27 декабря 1960 года приказом Главкома ВВС была утверждена лидирующая шестерка: капитаны Быковский, Николаев и Попович, старшие лейтенанты Гагарин, Нелюбов и Титов.

Экзаменационную комиссию возглавил генерал-лейтенант Николай Каманин - заместитель начальника боевой подготовки ВВС по космосу, руководитель подготовки космонавтов. В комиссию также вошли представители ВВС, ОКБ-1, Летно-исследовательского института имени М.М. Громова, завода №918 (по скафандру) и Академии наук СССР.

Первым сдавался экзамен по конструкции, эксплуатации и навыкам управления космическим кораблем. Каждый слушатель занимал место в кабине действующего макета корабля "Восток-3А" и 40-50 минут (!) докладывал о назначении корабля, оборудовании, о действиях на различных этапах полета - от посадки в кабину корабля на старте и до приземления. Потом шли вопросы от экзаменаторов. Особый упор делался на умение ориентировать корабль перед включением тормозной двигательной установки, пользоваться аппаратурой, обеспечивающей жизнедеятельность космонавта, а также на действия после приземления в пустынной местности и на воду.

За этот экзамен Гагарин, Титов, Николаев и Попович получили оценки "отлично", а Нелюбов и Быковский - "хорошо". Следующий был по теоретическому курсу космического полета. Тут все показали отличные знания.

"Рассмотрев личные дела, характеристики, медицинские книжки и оценки слушателей по учебным дисциплинам, комиссия единогласно решила всем слушателям поставить общую отличную оценку и записала в акте: "Экзаменуемые подготовлены для полета на космическом корабле "Восток-3А", комиссия рекомендует следующую очередность использования космонавтов в полетах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович". После окончания экзаменов в присутствии членов комиссии я объявил результаты экзаменуемым, пожелал им успехов в дальнейшей учебе и в космических полетах", - рассказывал в своих космических дневниках генерал Каманин.

Из этой группы лидеров не слетал в космос только один - Григорий Нелюбов: его отчислили из отряда за нарушение воинской дисциплины. Дальнейшая судьба Нелюбова сложилась печально. Он служил на Дальнем Востоке. Тяжело переживал срыв своей космической карьеры и надеялся, что его вернут в отряд космонавтов. Но надежды не оправдались. Григорий Нелюбов трагически погиб 18 февраля 1966 года под колесами поезда.