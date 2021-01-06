"Камаз" Сотникова выиграл четвертый этап "Дакара"

Российский экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на четвертом этапе "Дакара" в зачете грузовиков.

Протяженность четвертого спецучастка ралли-марафона, который проходит в Саудовской Аравии, составила 377 км. Сотников преодолел дистанцию за 2 часа 58 минут 47 секунд. Второе время показал еще один пилот "Камаз-мастер", прошлогодний победитель Андрей Каргинов. Он отстал на 10 секунд.

- Дмитрий Сотников снова сделала это! Он был четвертым на последней временной отсечке, но придавил педаль в пол и обошел Андрея Каргинова на финише, - подвели итог на сайте "Дакара". - Сотников отпраздновал третью победу в этом году, всего на 10 секунд опередив действующего чемпиона.

Третьим финишировал экипаж белорусского пилота команды "МАЗ" Алексея Вишневского (отставание - 14 секунд).

Отметим, что второй белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича, который выиграл третий этап ралли, застрял на отметке 100 км из-за серьезных технических проблем с машиной.