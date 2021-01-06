Карякин поднялся в общем зачете мотовездеходов на "Дакаре"

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий на ралли-марафоне "Дакар" в зачете мотовездеходов, показал девятый результат на четвертом спецучастке. В генеральной классификации он поднялся с пятого на четвертое место, однако по-прежнему довольно много уступает лидеру - 21,39 минуты.

Карякин отметил, что собирается наверстать это отставание.

- Спецучасток был не убойный, достаточно интересный и быстрый, - написал Карякин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". - На трассе попалось совсем немного мягких дюн, которые мы без труда преодолели. В конце спецучастка были проблемы с навигацией - буквально отклонение в пять градусов на маршруте давало о себе знать. Из-за большого количества пыли мы пару раз плутанули, потеряли считанные секунды, но не страшно. Наверстаем!