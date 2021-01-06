Касаткина стала первой теннисисткой, выигравшей официальный матч в 2021 году

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в первом круге стартового турнира WTA 2021 года, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, 23-летняя Касаткина стала первой теннисисткой, выигравшей официальный матч в новом сезоне.

Касаткина одолела китаянку Ван Цян, которая не выходила на корт с февраля 2020 года, в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом в 565 тысяч долларов Касаткина поспорит либо с чешкой Каролиной Муховой, посеянной под 12-м номером, либо с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

Из россиянок в турнире в Абу-Даби также принимают участие 17-я сеянная Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Вера Звонарева.