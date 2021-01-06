Касаткина стала первой теннисисткой, выигравшей официальный матч в 2021 году

Новости

Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок 13:16
На Японию надвигается снежная буря, отменены более 300 авиарейсов 13:04
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил россиян на Декаду спорта 12:44
В Москве закроют участок "оранжевой" линии метро 12:26
Российская разработка обещает революцию в фармакологии 12:19
Церемонию вручения "Грэмми" перенесли из-за коронавируса 11:58
Тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом 11:56
В ЦВО начали поставлять тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" 11:51
Токио обновил антирекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19 11:35
Предназначенный ВДВ танк "Спрут-СДМ1" проверят на морозоустойчивость 11:26
Оперштаб: Еще 7206 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Пять человек пострадали в ДТП на севере Красноярского края 11:02
Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году 10:58
Работу столичного транспорта продлят в рождественскую ночь 10:51
В Москве 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков 10:43
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель 10:09
Тяжелые огнеметы "Тосочка" поступили в войска 10:02
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал больше миллиарда рублей 09:45
Россияне не вошли в символическую сборную МЧМ-2021 09:43
МВФ назвал сумму, которую Украина должна выплатить в 2021 году 09:36
Российские хоккеисты попали в группу с американцами на МЧМ-2022 09:24
Биткоин подорожал до рекордных 35,7 тысячи долларов 08:43
Сборная США обыграла Канаду в финале МЧМ по хоккею 08:10
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России 07:55
В Японии полкилограмма черешни продали за 10 тысяч долларов США 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
06.01.2021 12:55
Рубрика: Спорт

Касаткина стала первой теннисисткой, выигравшей официальный матч в 2021 году

Текст: Анна Козина
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в первом круге стартового турнира WTA 2021 года, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, 23-летняя Касаткина стала первой теннисисткой, выигравшей официальный матч в новом сезоне.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Касаткина одолела китаянку Ван Цян, которая не выходила на корт с февраля 2020 года, в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Фото: РИА Новости
ATP признала Андрея Рублева самым прогрессирующим теннисистом года

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом в 565 тысяч долларов Касаткина поспорит либо с чешкой Каролиной Муховой, посеянной под 12-м номером, либо с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

Из россиянок в турнире в Абу-Даби также принимают участие 17-я сеянная Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Вера Звонарева.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

Главное сегодня

Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году
За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель
Из-под завалов на камчатской шахте извлекли тело погибшего горняка
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году