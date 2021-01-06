Корабль "Союз-МС" может долететь до МКС всего за два часа

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин хочет отправить к Международной космической станции пилотируемый корабль "Союз-МС" по одновитковой схеме.

Напомним, в 2020 году "Союз МС-17" с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс впервые долетел до станции по двухвитковой схеме - за три часа три минуты. "Я хочу попробовать запустить "Союз МС" и по одновитковой схеме", - написал на своей странице в Twitter Рогозин.

Такая схема разработана в РКК "Энергия": она предполагает сближение с МКС примерно за 2 часа. По словам специалистов, главное преимущество тут - сокращение времени пребывания космонавтов в небольшом объеме корабля. Еще один плюс - быстрая доставка на станцию различных биоматериалов для проведения научных экспериментов. Кроме того, чем быстрее происходит сближение корабля со станцией, тем больше экономятся топливо и другие ресурсы, необходимые для обеспечения полета.

Чем выше широта космодрома, с которого выполняется пуск, тем эффективнее использование этой методики, поясняют специалисты. Так, например, с космодрома Восточный запуски по одновитковой схеме можно будет осуществлять без предварительных коррекций орбиты МКС.

Опять же, как подчеркивают спецы, отработка одновитковой схемы может понадобиться для реализации в будущем двухпусковых схем полета к Луне, предполагающих стыковку на околоземной орбите с разгонным блоком . Понятно, что возможность сверхбыстро добраться до станции важна и для проведения, если потребуется, спасательных операций в космосе, когда фактор времени может стать критическим.