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Рубрика: В мире

Лидер КНДР объявил о больших проблемах в экономике страны

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Официальные СМИ Северной Кореи подтвердили начало 8-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). В приветственной речи председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын указал на большие проблемы в экономике страны.
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Ранее издание NK News, ссылаясь на данные снимков из космоса, указало на большое скопление автомобилей и автобусов перед Дворцом культуры, который использовался для проведения съезда партии ранее. При этом парковка перед отелем, где были размещены прибывшие в Пхеньяне участники съезда, наоборот опустела.

Фото: Предоставлено администрацией президента Южной Кореи
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"Пятого января в революционной столице городе Пхеньяне начал работу 8-й съезд Трудовой партии Кореи… Глава Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын зачитал приветственную речь и выступил с докладом об общей ситуации для Центрального комитета партии", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В речи вождя сразу же привлекло внимание, что он не стал скрывать экономические проблемы, с которыми столкнулась страна за прошедшие после предыдущего 7-го съезда партии пять лет. "Период осуществления пятилетней стратегии развития государственной экономики завершился, но почти во всех областях мы очень сильно не достигли поставленных целей", - подчеркнул Ким, призвав всех провести тщательный анализ ситуации и ошибок, чтобы их затем не повторять. Он также выразил уверенность, что начавшийся съезд станет "историческим моментом в борьбе за укрепление государственной мощи и повышение уровня благосостояния народа".

Эксперты обратили внимание, что речь практически целиком была посвящена внутренней ситуации в КНДР. Ким ни словом не обмолвился о ядерном или ракетном оружии Северной Кореи, не было также и пассажей, которые можно было бы интерпретировать как посылы к другим странам - США, Южной Корее или другим.

Согласно предоставленной информации, в церемонии открытия 8 съезда партии принимали участие 250 представителей центральных органов ТПК, 4750 делегатов от региональных организаций и две тысячи гостей.

В мире Восточная Азия Северная Корея Лидер КНДР Ким Чен Ын

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