Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок

Новогодний подарок, поздравления и букет ярких цветов передал Александр Лукашенко молодой семье из Орши, в котором буквально под бой курантов появился на свет первый ребенок, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Как уже информировал "СОЮЗ", маленький белорус возвестил о своем рождении на берегах Западной Двины в Витебском областном клиническом роддоме. В документах самого юного гражданина страны, уточнила главврач клиники Елена Леонович, проставлена дата и время - 01.01.2021 и 0.01 минута. Малыш, которого родители назвали Романом, при рождении весил 3 кг 910 г.

Дело в том, поясняют новостные порталы, что областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь, а поскольку ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, она и находилась под наблюдением врачей в региональном центре.

Кстати, на снимках, опубликованных "Пулом Первого", - маленького Рому на руках держит папа, а в руках у мамы большой букет с прикрепленной к нему запиской "С наилучшими пожеланиями президент Республики Беларусь Александр Лукашенко".

А всего в Беларуси, население которой составляет девять с половиной миллионов человек, в первые часы 2021 года родились 53 ребенка - 24 мальчика и 29 девочек, сообщил источник в Минздраве РБ, а число родившихся в прошлом году, по тем же данным, достигло 110 670 человек.