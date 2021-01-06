МИД КНР назвал задержание активистов в Гонконге правомерным

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что задержание более полусотни оппозиционных политических активистов в Гонконге было правомерным. Арестовано, по данным полиции Гонконга, 53 человека, 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет. В операции по задержанию были задействованы одна тысяча полицейских.

Как отметила Хуа, выступая на брифинге, "Китай - правовое государство. Мы поддерживаем меры, которые предприняла гонконгская полиция. Эти действия гонконгской администрации были оправданны и необходимы".

Она также отметила, что действия полиции "никак не отразилась на свободе жителей специального административного района (САР Гонконг - "РГ"). Подобные меры "повлияли лишь на некоторые зарубежные политические силы, которые поддерживают контакты с отдельными личностями в Гонконге с целью подрыва стабильности в КНР", подчеркнула она.

Как заявил министр безопасности Гонконга Ли Цзячао, "арестованные пытались парализовать правительство САР с помощью злонамеренного плана, и что полиции было необходимо пресечь это". Также он подчеркнул, что "власти Гонконга не потерпят никаких преступлений, связанных с подрывом государственной власти", сообщает новостной портал правительства Гонконга News.gov.hk.

По словам Ли, масштабные уличные беспорядки и другие нарушения общественного спокойствия вкупе с международными политическими и экономическими санкциями "приведут к параличу Гонконга и ввергнут его в пропасть, где мегаполису придется испытать на себе ужас тысяч катастроф".

Гонконгская газета South China Morning Post, принадлежащая холдингу Джека Ма Alibaba Group, опубликовала 6 января большую статью, в которой рассказывает детали громкого задержания активистов.

Как сказано в статье, оппозиция стремилась на последних выборах в законодательный совет САР получить 35 или более мест, что позволило бы ей накладывать вето на решения правительства Гонконга и принудить уйти в отставку главу правительства (его кандидатура согласовывается с Пекином - "РГ"), что парализовало бы работу властей САР.

По словам представителя служб безопасности, которого цитирует издание, у активистов был план по разрушению действующей системы управления специальным административным районом, который подразумевал обширные акции неповиновения.

Старший суперинтендант полиции Гонконга Стив Ли Квай предупредил, что могут последовать новые задержания, поскольку расследование еще продолжается.